Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve bakımı konusunda yerel yönetim ile özel sektör dayanışmasının en güzel örneklerinden birine imza attı. Hayvan sağlığı sektöründe faaliyetlerini sürdüren General Veteriner İlaçları firması, Bornova Belediyesi bünyesindeki can dostların beslenme ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla dev bir bağış paketini kullanıma sundu. Toplamda 1.128 adet takviye edici gıda ürününden oluşan bağış, belediyenin Pınarbaşı’nda bulunan modern tesisi Can Dostlar Yerleşkesi’ne ulaştırılarak kayıt altına alındı.

Pınarbaşı’nda teslimat heyecanı

Bağışlanan ürünlerin teslim süreci, Pınarbaşı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen resmi bir törenle gerçekleştirildi. Şirket temsilcisi Veteriner Hekim Kadir Gül, hazırlanan sağlık ve beslenme paketlerini Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Melike Alpdağ’a bizzat teslim etti. Teslimat sırasında, barınak koşullarında yaşayan hayvanların bağışıklık sistemlerini güçlendirecek ve genel sağlık durumlarını iyileştirecek ürünlerin kullanım takvimi üzerine de teknik bilgi paylaşımında bulunuldu.

Kedi ve köpekler için özel beslenme desteği

Bağış kapsamında yer alan ürünler, barınaktaki türlerin ihtiyaçlarına göre titizlikle kategorize edildi. Toplam 1.128 adet ürünün 888 adedi kedilerin gelişimine ve sağlığına yönelik takviyelerden oluşurken, 240 adedi ise köpeklerin beslenme rutinlerine eklenecek özel gıdalardan meydana geliyor. Bu takviyelerin, özellikle mevsim geçişlerinde ve rehabilitasyon sürecindeki hayvanların dirençlerini artırmada kritik bir rol oynaması bekleniyor.

Kurumsal dayanışma can suyuna dönüşüyor

Törende konuşan Veteriner Hekim Kadir Gül, sokaktaki dostlarımızın refahı için kurumların el ele vermesinin hayati bir önem taşıdığını vurguladı. Gül, can dostların sağlıklı bir hayat sürmelerine karınca kararınca katkıda bulunmak istediklerini belirterek, bu ürünlerin uzman eller aracılığıyla ihtiyaç sahibi hayvanlara ulaştırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu tür projelerin, toplumsal farkındalığı artırma noktasında birer meşale görevi gördüğünün altı çizildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden teşekkür mesajı

Desteklerinden dolayı bağışçı firmaya teşekkürlerini ileten Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Melike Alpdağ, yerleşkede konaklayan hayvanların bakım kalitesini bu tür katkılarla daha da yukarı taşıdıklarını ifade etti. Alpdağ, yerel yönetim olarak can dostların her türlü ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını ancak gönüllü ve kurumsal desteklerin operasyonel gücü artırdığını söyleyerek, yapılan bağışın hayvan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin kısa sürede gözlemleneceğini belirtti.