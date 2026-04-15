Arda Güler'in bu erken golü, rövanş maçının tüm dengelerini alt üst etti. Ancak Bayern Münih de gecikmedi ve 6. dakikada skoru 1-1'e getirdi. İlk maçta 2-1 kazanan Alman devi, toplamda hâlâ avantajlı durumda. Maç şu an devam ediyor.

Arda Güler rövanşta ilk 11'de sahada

Real Madrid teknik heyeti, rövanş için Arda Güler'e yine güvendi. İlk maçta da 11'de başlayıp 71 dakika sahada kalan genç yıldız, bu kez daha ilk dakikada damgasını vurdu. Arda'nın golü, Real Madrid'in turu çevirme umutlarını bir anda alevlendirdi. 20 yaşındaki Türk futbolcu, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde gol atarak kariyerinin en önemli anlarından birini yaşıyor.

İlk maçta ne olmuştu?

Bernabeu'daki ilk karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazanmıştı. Luis Diaz 41. dakikada, Harry Kane ise ikinci yarının hemen başında ağları sarstı. Real Madrid'in tek golü 74. dakikada Kylian Mbappe'den gelmişti. Arda Güler o maçta da ilk 11'de yer almış ve 71 dakika forma giymişti.

Bayern Münih - Real Madrid ilk 11'ler

Bayern Münih bu akşam Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Kimmich, Laimer, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Diaz ve Harry Kane ile sahaya çıktı. Real Madrid cephesinde ise Lunin, Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Arda Güler, Brahim Diaz, Mbappe ve Vinicius Junior ilk 11'de yer aldı. İlk maçta sarı kart cezalısı olan Tchouameni'nin yerine Bellingham orta sahada görev yapıyor.

Maç devam ediyor

