Gedson Fernandes transfer gelişmeleri, Beşiktaş taraftarları arasında büyük heyecan yarattı. Milli ara döneminde İstanbul'a gelen Portekizli futbolcunun teknik ekiple yüz yüze görüştüğü ve kadroda yer almaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Peki bu transfer neden şimdi gündeme geldi ve süreç nasıl ilerliyor?

Beşiktaş transfer haberleri: Asllani kararı Gedson'un önünü açtı

Beşiktaş'ın bu sezon Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani'den istenen performansı alamaması, orta saha planlamasını doğrudan etkiledi. Arnavut oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmama ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte yönetim, bu bölgeye ayrılacak bütçeyi Gedson Fernandes transferine yönlendirmeyi planlamaya başladı. Yabancı kontenjanında açılacak yerin de bu hamleyle doldurulması hedefleniyor.

Gedson Spartak Moskova'dan ayrılmak istiyor

Sezon başında 20.7 milyon euro bonservis bedeliyle Rusya'ya transfer olan Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da ligde 21 maça çıktı ve 4 gol ile 2 asist katkısı sağladı. Ancak son haftalarda performansı düşen Portekizli oyuncunun adaptasyon sorunları yaşadığı ve kulüp yönetimine ayrılık talebini ilettiği iddia ediliyor. Bu durum Beşiktaş'ın elini önemli ölçüde güçlendiriyor.

Beşiktaş şampiyonluk kadrosu kurmak istiyor

Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro oluşturmayı hedefleyen Beşiktaş için Gedson Fernandes, tanıdığı bir isim olma avantajını taşıyor. Süper Lig tecrübesine sahip olan oyuncunun takıma uyum sürecinin kısa olacağı düşünülüyor. Teknik heyetin de Gedson'u kadroda görmek istediği ve transfere onay verdiği belirtiliyor.

Bonservis pazarlığı nasıl şekillenecek?

Gedson Fernandes'in Spartak Moskova ile sözleşmesi devam ettiğinden, Beşiktaş'ın Rus kulübüyle bonservis bedeli konusunda masaya oturması gerekiyor. Oyuncunun Moskova'dan ayrılmak istemesi ve performansındaki düşüş, pazarlıkta Beşiktaş lehine bir avantaj yaratabilir. Siyah-beyazlı yönetimin, Asllani için planladığı bütçeyi bu operasyona aktararak makul bir anlaşma zemini aradığı öğrenildi. Transferin yaz döneminde resmiyet kazanması bekleniyor.