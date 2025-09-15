Son Mühür - La Liga’nın 4. haftasında Real Madrid’in Real Sociedad’ı 2-1 yendiği maçta gol atan Arda Güler, bir kez daha adından söz ettirdi. Genç oyuncunun etkileyici performansı kulüp yönetiminde de büyük ilgi gördü. Defensa Central’e konuşan bir Real Madrid yetkilisi, Arda’nın piyasa değerinin 100 milyon euroyu geçtiğini ifade etti.

Adeta yeniden doğdu

Carlo Ancelotti döneminde sınırlı forma şansı bulan ve hatta Fenerbahçe’ye kiralık olarak dönebileceği iddia edilen Arda Güler, Xabi Alonso’nun gelişiyle birlikte adeta çıkışa geçti. Yeni teknik direktörün güvenini kazanan genç yıldız, Real Madrid’in orta sahasında önemli bir görev üstlenmeye başladı.

Performansı

Bu sezon La Liga’da 4 karşılaşmada görev alan Arda Güler, 2 gol ve 1 asistle takımına doğrudan katkı sundu. Real Sociedad maçında 44. dakikada fileleri havalandırarak galibiyeti pekiştiren genç yetenek, İspanyol basınında da sıkça konuşulmaya devam ediyor.