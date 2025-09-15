Son Mühür - Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı önemli isim Leroy Sane, Süper Lig’deki performansıyla camiada tedirginlik yarattı.

Bekleneni veremedi

Sezona büyük beklentilerle başlayan Leroy Sane, Galatasaray formasıyla şu ana kadar istenilen performansı gösteremedi. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de çıktığı 5 karşılaşmada sadece 1 gol ve 1 asist kaydederken, toplamda 423 dakika sahada kaldı. Özellikle son iki haftadaki etkisiz oyunuyla dikkat çeken Sane’nin fiziksel olarak henüz tam hazır olmadığı ve takıma adapte olma sürecinde olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

Kritik öneme sahip

Sarı-kırmızılı taraftarlar ve teknik ekip, Alman futbolcunun kısa sürede form yakalamasını umut ediyor. Şampiyonluk yolunda kilit bir oyuncu olarak görülen Sane’nin performansı, sezonun kalan bölümünde büyük bir önem taşıyor.