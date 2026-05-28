Teknik direktör Mehmet Topal, Avrupa’dan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Son iki sezonda farklı dönemlerde Romanya Süper Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti’yi çalıştıran genç teknik adamın, ortaya koyduğu performans sonrası birçok kulübün radarına girdiği öğrenildi.

Son olarak ligde kalma play-off sürecinde göreve gelen Mehmet Topal’ın, Petrolul Ploieşti’yi ligde tutmayı başardığı belirtildi. Daha önce de takımı UEFA Konferans Ligi elemelerine taşımayı başaran 40 yaşındaki çalıştırıcının, yeni sezon öncesi henüz kesin kararını vermediği ifade edildi. Romanya’dan çeşitli kulüplerin yanı sıra Belçika ve Makedonya liglerinden de teklif alan Topal’ın geleceğiyle ilgili kararını FIFA Dünya Kupası’nın ardından açıklaması bekleniyor. Petrolul Ploieşti yönetiminin ise Mehmet Topal’ı takımda tutabilmek için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.

Mehmet Topal, kısa süre önce Romanya basınına yaptığı açıklamada, “Petrolul benim teknik direktörlük kariyerime başladığım kulüp. Bu camiayla aramızda güçlü bir bağ oluştu. Zor zamanlarda da takımın yanında oldum ve ligde kalmasını sağladık. Romanya Ligi artık yakından tanıdığım bir organizasyon” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mehmet Topal’ın UEFA Pro Lisans eğitimini tamamlayarak gerekli lisansı almaya hak kazandığı öğrenildi.

Dünya Kupası'nı yerinde takip edecek

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen Mehmet Topal’ın, 2026 FIFA Dünya Kupası’nı yerinde takip ederek teknik anlamda gözlemlerde bulunacağı öğrenildi. Genç çalıştırıcının, turnuvanın ardından kariyerine ilişkin nihai kararını vermesi bekleniyor.

Mehmet Topal, farklı dönemlerde görev yaptığı Petrolul Ploieşti’nin başında toplam 38 karşılaşmaya çıktı. Topal yönetimindeki Romanya ekibi bu süreçte 13 galibiyet ve 16 beraberlik alırken, 9 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.