UEFA Konferans Ligi’nin Leipzig Stadı'nda oynanan dev finalinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace, İspanyol rakibi Rayo Vallecano’yu tek golle geçerek şampiyonluk kupasını müzesine kaldırdı. İtalyan hakem Maurizio Mariani’nin yönettiği zorlu mücadelede Crystal Palace’a zaferi göğüsledi.

İlk yarıda gol sesi duyulmadı

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı 25. dakikada İspanyol ekibinden geldi. Sol kanattan Chavarria'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya Alemao penaltı noktası üzerinden vurdu, ancak top az farkla dışarı gitti. Rayo Vallecano, 40. dakikada bu kez Lopez ile etkili oldu; Frutos'un pasıyla buluşan Lopez'in şutunda top direğin hemen yanından dışarı çıktı. İlk yarının uzatma bölümlerinde ise Crystal Palace gole yaklaştı. Wharton'ın sağ kanattan yaptığı kavisli ortaya arka direkte iyi yükselen Mitchell’ın kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi, aradığı golü 51. dakikada buldu. Wharton'ın ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutta kaleci Batalla'dan dönen topu iyi takip eden Mateta, meşin yuvarlağı boş ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden hemen sonra Crystal Palace şanssız bir an yaşadı. 56. dakikada ceza yayının solundan Pino’nun kullandığı serbest vuruşta top her iki direğe de çarparak oyun alanına döndü; dönen topa Mateta’nın yaptığı vuruş da yeniden direğe takılarak auta çıktı. Baskısını sürdüren Crystal Palace, bir dakika sonra sol kanattan Munoz ile etkili geldi. Munoz'un içeri çevirdiği topa yine Mateta vurdu, fakat kaleci Batalla bu kez ayaklarıyla gole izin vermedi. Crystal Palace sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.