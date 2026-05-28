Son Mühür - Lionel Messi, FIFA Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcu olarak zirvede yer alıyor. Arjantinli yıldız, 5 farklı Dünya Kupası’nda toplam 26 karşılaşmada forma giyerek bu alandaki rekorun sahibi oldu. Messi’nin 2026 FIFA Dünya Kupası’nda da görev yapması halinde kendi rekorunu daha ileri taşıması bekleniyor.

Dünya Kupası’nda en çok forma giyen oyuncular listesinde Alman futbolcu Lothar Matthaeus 25 maçla ikinci sırada bulunurken, bir diğer Alman yıldız Miroslav Klose ise 24 karşılaşmayla üçüncü basamakta yer aldı. İtalyan Paolo Maldini 23 maçla listede üst sıralarda yer alırken, Portekizli Cristiano Ronaldo da 22 maçla dikkat çekti.

En çok forma giyen oyuncular belli oldu

1930 yılında Uruguay'da düzenlenen ilk turnuvadan bu yana gerçekleştirilen 22 FIFA Dünya Kupası boyunca en fazla forma giyen futbolcular listesi dikkat çekiyor. Şimdiye kadar 6 futbolcu, 5 farklı Dünya Kupası'nda sahaya çıkma başarısı gösterdi. Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo, Meksikalı Antonio Carbajal, Andres Guardado ve Rafael Marquez ile Alman Lothar Matthaeus, bu alanda öne çıkan isimler arasında yer aldı. Messi ile Cristiano Ronaldo'nun 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da forma giymesi halinde kariyerlerinde 6'ncı kez Dünya Kupası heyecanı yaşamaları bekleniyor. Beş kez Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncular arasında bulunan İtalyan Gianluigi Buffon 4 turnuvada forma şansı bulurken, Meksikalı Guillermo Ochoa ise 3 Dünya Kupası'nda görev yaptı. Messi zirvede yer aldı FIFA Dünya Kupası tarihinde en uzun süre sahada kalan futbolcu unvanını Arjantinli yıldız Lionel Messi elinde bulunduruyor. Messi, 2006 ile 2022 yılları arasında yer aldığı 5 Dünya Kupası'nda 26 karşılaşmada forma giyerken toplam 2315 dakika sahada kaldı. Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcular listesi ise şu şekilde sıralandı: Futbolcu Ülkesi Kupa Tarih Lionel Messi Arjantin 5 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 Cristiano Ronaldo Portekiz 5 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 Lothar Matthaeus Almanya 5 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 Antonio Carbajal Meksika 5 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 Rafael Marquez Meksika 5 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 Andres Guardado Meksika 5 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 Gianluigi Buffon İtalya 4 2002, 2006, 2010, 2014 Luka Modric Hırvatistan 4 2006, 2014, 2018, 2022 Yuto Nagatomo Japonya 4 2010, 2014, 2018, 2022 Manuel Neuer Almanya 4 2010, 2014, 2018, 2022 Diego Maradona Arjantin 4 1982, 1986, 1990, 1994 Javier Mascherano Arjantin 4 2006, 2010, 2014, 2018 Pele Brezilya 4 1958, 1962, 1966, 1970 Djalma Santos Brezilya 4 1954, 1958, 1962, 1966 Cafu Brezilya 4 1994, 1998, 2002, 2006 Enzo Scifo Belçika 4 1986, 1990, 1994, 1998 Franky van der Elst Belçika 4 1986, 1990, 1994, 1998 Rigobert Song Kamerun 4 1994, 1998, 2002, 2010 Thierry Henry Fransa 4 1998, 2002, 2006, 2010 Uwe Seeler Almanya 4 1958, 1962, 1966, 1970 Karl-Heinz Schnellinger Almanya 4 1958, 1962, 1966, 1970 Giuseppe Bergomi İtalya 4 1982, 1986, 1990, 1998 Fabio Cannavaro İtalya 4 1998, 2002, 2006, 2010 Paolo Maldini İtalya 4 1990, 1994, 1998, 2002 Gianni Rivera İtalya 4 1962, 1966, 1970, 1974 Hong Myung-bo G.Kore 4 1990, 1994, 1998, 2002 Sami Al Jaber S.Arabistan 4 1994, 1998, 2002, 2006 Denis Caniza Paraguay 4 1998, 2002, 2006, 2010 Wladyslaw Zmuda Polonya 4 1974, 1978, 1982, 1986 Andoni Zubizarreta İspanya 4 1986, 1990, 1994, 1998 Pedro Rocha Uruguay 4 1962, 1966, 1970, 1974 Samuel Eto'o Kamerun 4 1998, 2002, 2010, 2014 Miroslav Klose Almanya 4 2002, 2006, 2010, 2014 Iker Casillas İspanya 4 2002, 2006, 2010, 2014 Xavi Hernandez İspanya 4 2002, 2006, 2010, 2014 Andres Iniesta İspanya 4 2006, 2010, 2014, 2018 Sergio Ramos İspanya 4 2006, 2010, 2014, 2018 DaMarcus Beasley ABD 4 2002, 2006, 2010, 2014 Valon Behrami İsviçre 4 2006, 2010, 2014, 2018 Tim Cahill Avustralya 4 2006, 2010, 2014, 2018 Sergio Busquets İspanya 4 2010, 2014, 2018, 2022 Martin Caceres Uruguay 4 2010, 2014, 2018, 2022 Edinson Cavani Uruguay 4 2010, 2014, 2018, 2022 Angel Di Maria Arjantin 4 2010, 2014, 2018, 2022 Diego Godin Uruguay 4 2010, 2014, 2018, 2022 Hugo Lloris Fransa 4 2010, 2014, 2018, 2022 Hector Moreno Meksika 4 2010, 2014, 2018, 2022 Thomas Müller Almanya 4 2010, 2014, 2018, 2022 Pepe Portekiz 4 2010, 2014, 2018, 2022 Xherdan Shaqiri İsviçre 4 2010, 2014, 2018, 2022 Luis Suarez Uruguay 4 2010, 2014, 2018, 2022