Son Mühür - Lionel Messi, FIFA Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcu olarak zirvede yer alıyor. Arjantinli yıldız, 5 farklı Dünya Kupası’nda toplam 26 karşılaşmada forma giyerek bu alandaki rekorun sahibi oldu. Messi’nin 2026 FIFA Dünya Kupası’nda da görev yapması halinde kendi rekorunu daha ileri taşıması bekleniyor.
Dünya Kupası’nda en çok forma giyen oyuncular listesinde Alman futbolcu Lothar Matthaeus 25 maçla ikinci sırada bulunurken, bir diğer Alman yıldız Miroslav Klose ise 24 karşılaşmayla üçüncü basamakta yer aldı. İtalyan Paolo Maldini 23 maçla listede üst sıralarda yer alırken, Portekizli Cristiano Ronaldo da 22 maçla dikkat çekti.
En çok forma giyen oyuncular belli oldu
1930 yılında Uruguay’da düzenlenen ilk turnuvadan bu yana gerçekleştirilen 22 FIFA Dünya Kupası boyunca en fazla forma giyen futbolcular listesi dikkat çekiyor.
Şimdiye kadar 6 futbolcu, 5 farklı Dünya Kupası’nda sahaya çıkma başarısı gösterdi. Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo, Meksikalı Antonio Carbajal, Andres Guardado ve Rafael Marquez ile Alman Lothar Matthaeus, bu alanda öne çıkan isimler arasında yer aldı.
Messi ile Cristiano Ronaldo’nun 2026 FIFA Dünya Kupası’nda da forma giymesi halinde kariyerlerinde 6’ncı kez Dünya Kupası heyecanı yaşamaları bekleniyor. Beş kez Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncular arasında bulunan İtalyan Gianluigi Buffon 4 turnuvada forma şansı bulurken, Meksikalı Guillermo Ochoa ise 3 Dünya Kupası’nda görev yaptı.
Messi zirvede yer aldı
FIFA Dünya Kupası tarihinde en uzun süre sahada kalan futbolcu unvanını Arjantinli yıldız Lionel Messi elinde bulunduruyor. Messi, 2006 ile 2022 yılları arasında yer aldığı 5 Dünya Kupası’nda 26 karşılaşmada forma giyerken toplam 2315 dakika sahada kaldı.
Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcular listesi ise şu şekilde sıralandı:
Futbolcu Ülkesi Kupa Tarih
Lionel Messi Arjantin 5 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Cristiano Ronaldo Portekiz 5 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Lothar Matthaeus Almanya 5 1982, 1986, 1990, 1994, 1998
Antonio Carbajal Meksika 5 1950, 1954, 1958, 1962, 1966
Rafael Marquez Meksika 5 2002, 2006, 2010, 2014, 2018
Andres Guardado Meksika 5 2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Gianluigi Buffon İtalya 4 2002, 2006, 2010, 2014
Luka Modric Hırvatistan 4 2006, 2014, 2018, 2022
Yuto Nagatomo Japonya 4 2010, 2014, 2018, 2022
Manuel Neuer Almanya 4 2010, 2014, 2018, 2022
Diego Maradona Arjantin 4 1982, 1986, 1990, 1994
Javier Mascherano Arjantin 4 2006, 2010, 2014, 2018
Pele Brezilya 4 1958, 1962, 1966, 1970
Djalma Santos Brezilya 4 1954, 1958, 1962, 1966
Cafu Brezilya 4 1994, 1998, 2002, 2006
Enzo Scifo Belçika 4 1986, 1990, 1994, 1998
Franky van der Elst Belçika 4 1986, 1990, 1994, 1998
Rigobert Song Kamerun 4 1994, 1998, 2002, 2010
Thierry Henry Fransa 4 1998, 2002, 2006, 2010
Uwe Seeler Almanya 4 1958, 1962, 1966, 1970
Karl-Heinz Schnellinger Almanya 4 1958, 1962, 1966, 1970
Giuseppe Bergomi İtalya 4 1982, 1986, 1990, 1998
Fabio Cannavaro İtalya 4 1998, 2002, 2006, 2010
Paolo Maldini İtalya 4 1990, 1994, 1998, 2002
Gianni Rivera İtalya 4 1962, 1966, 1970, 1974
Hong Myung-bo G.Kore 4 1990, 1994, 1998, 2002
Sami Al Jaber S.Arabistan 4 1994, 1998, 2002, 2006
Denis Caniza Paraguay 4 1998, 2002, 2006, 2010
Wladyslaw Zmuda Polonya 4 1974, 1978, 1982, 1986
Andoni Zubizarreta İspanya 4 1986, 1990, 1994, 1998
Pedro Rocha Uruguay 4 1962, 1966, 1970, 1974
Samuel Eto'o Kamerun 4 1998, 2002, 2010, 2014
Miroslav Klose Almanya 4 2002, 2006, 2010, 2014
Iker Casillas İspanya 4 2002, 2006, 2010, 2014
Xavi Hernandez İspanya 4 2002, 2006, 2010, 2014
Andres Iniesta İspanya 4 2006, 2010, 2014, 2018
Sergio Ramos İspanya 4 2006, 2010, 2014, 2018
DaMarcus Beasley ABD 4 2002, 2006, 2010, 2014
Valon Behrami İsviçre 4 2006, 2010, 2014, 2018
Tim Cahill Avustralya 4 2006, 2010, 2014, 2018
Sergio Busquets İspanya 4 2010, 2014, 2018, 2022
Martin Caceres Uruguay 4 2010, 2014, 2018, 2022
Edinson Cavani Uruguay 4 2010, 2014, 2018, 2022
Angel Di Maria Arjantin 4 2010, 2014, 2018, 2022
Diego Godin Uruguay 4 2010, 2014, 2018, 2022
Hugo Lloris Fransa 4 2010, 2014, 2018, 2022
Hector Moreno Meksika 4 2010, 2014, 2018, 2022
Thomas Müller Almanya 4 2010, 2014, 2018, 2022
Pepe Portekiz 4 2010, 2014, 2018, 2022
Xherdan Shaqiri İsviçre 4 2010, 2014, 2018, 2022
Luis Suarez Uruguay 4 2010, 2014, 2018, 2022