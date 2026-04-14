İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilien operasyon yine büyük bir başarıyla sonuçlandı. Aralarında İzmir bulunan dev operasyona 12 il dahil oldu.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, örgütün hücre tipi yapılanma modeliyle “ders çalışma” görünümü altında faaliyet yürüttüğü ve destek sağladığı yurtlarda düzenlenen TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) hazırlık kamplarına katıldıkları tespit edilen; örgüt üyeliğine ilişkin etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde adları geçen; örgütün gizli iletişim uygulaması ByLock kayıtlarında yer alan; Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatları doğrultusunda işlem hareketliliği bulunan ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurdukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

15 aktif kamu çalışanı!

Başlatılan operasyonda İstanbul, Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize'nin içinde bulunduğu şehirlere eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskında 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin aktif kamu görevlisi olduğu bildirildi.