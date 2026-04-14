Son Mühür- CHP ve AK Parti arasında yaşanan Meslek Fabrikası geriliminin artçı sarsıntıları CHP İzmir İl Disiplin Kurulu çalışma takvimini de engellemiş görünüyor.

Geçtiğimiz Cuma günü toplanması beklenen İl Disiplin Kurulu, Meslek Fabrikası eylemleri nedeniyle bu toplantısını bu haftaya ertelemek zorunda kalmıştı.

İl Disiplin Kurulu'nun önünde bekleyen dosyalar arasında en dikkat çekici olanı, CHP İl Kadın Kolları eski başkanlarından olan Karabağlar Meclis üyesi Nurdan Şenkal Uçar'ın hakkında hazırlanan dosya olacak.



Süreçte neler yaşandı?



Geçtiğimiz Eylül ayında Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay'la CHP'li meclis üyeleri arasında sorun yaşanmış, 22 CHP'li üyeden 12'si toplantıya katılmamıştı.

Cumhur İttifakı'nın 15 Meclis üyesinin de toplantıya katılmaması yüzünden meclis toplantısı ertelenmek zorunda kalmış, Cumhur İttifakı meclis üyelerine CHP'li üyelerin toplantıya katılmama kararını kim haber verdi tartışmaları başlamıştı.

Hedefe konulan isim Uçar oldu...



AK Partili meclis üyeleriyle birlikte asansöre bindiği belirtilen Nurdan Şenkal Uçar hakkında, CHP Karabağlar İlçe örgütü tarafından eylem kararını Cumhur İttifakı üyelerine haber verdiği gerekçesiyle disiplin dosyası hazırlanmıştı.

Genel Merkezin de devreye girdiği süreçte dosya il disiplin kurulunun önüne gelmesinin ardından Uçar savunmasında, AK Partili üyelerle sadece selamlaştığını belirterek, eylem haberini verdiği iddialarını kesin bir dille yalanladığı öğrenilmişti.

