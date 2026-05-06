Son Mühür / Atakan Başpehlivan Liberal Demokrat Partisi’nin önceki genel başkanlarından kamuoyunun tanınan isimlerinden Cem Toker ve siyaset bilimci Emrah Gülsunar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in doğru bir politika yaptığını savunarak, yanında olduklarını vurguladı.

Liberaller Özel’den yana

CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet anlayışında ciddi sorunlar ve problemler olduğunun altını çizen Liberal camianın önemli isimlerinden Cem Toker, Cumhuriyet Halk Partisi’nin mevcut genel başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma tarzını benimsediğini belirtti.

Cem Toker: Özel’in destekçisiyim

Toker, yayınladığı açıklamasında daha iyisi gelene kadar CHP’nin mevcut genel başkanı Özgür Özel’in destekçisini olduğunu aktararak, “Kimse benim babamın oğlu değil. Ama ben Kılıçdaroğlu tipi ‘miş gibi’ muhalefeti değil, Özgür Özel tipi ‘taş gibi’ muhalefeti daha çok sevdim ve netice verme olasılığının daha yüksek olduğuna inanıyorum. O yüzden, daha iyisi gelene kadar Özgür Özel’in destekçisiyim. Nokta.” dedi.

Emrah Gülsunar: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na iyi dayandı

Öte yandan, Liberal kimliğiyle kamuoyunda bilinen siyaset bilimci akademisyen Emrah Gülsunar ise CHP lideri Özgür Özel’in, partisinin grup toplantısında yaptığı ve Kılıçdaroğlu’nu hedef alan konuşmasını değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı: “Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ilk kez bu kadar sert konuşuyor ama Kılıçdaroğlu’nun yaptıkları karşısında sabır taşı olsa çatlardı, çok bekledi.”