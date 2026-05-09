Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi 37 ve 39. Dönem İl Yönetim Kurulu üyesi Avukat Yıldırım Erkin Tüzün’ün 2 gündür paylaşımları olay yarattı. Hayrete düşüren paylaşımı görenlerin aklına ilk seferde ‘Bu kadar da olmaz’ cümlesi geldi.

CHP’li Tüzün sosyal medya hesabından iki gündür Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin açık bir şekilde gözüktüğü ve fotoğrafta alt kısımda kalması hoş karşılanmayan görüntüler paylaştı. 2 gün önceki görüntülerde elinde purosuyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne tepeden bakması skandal olarak adlandırıldı. Tüzün o fotoğrafı şu açıklama ile paylaşmıştı:

“Ankara’yı izlemek yetmez; onu yönetmeye, bu ülkenin hak ettiği itibarı her masada, her meydanda hissettirmeye geliyoruz. Bu sadece bir mola değil, Türkiye’nin yönetimini devralma hazırlığıdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in dediği gibi: ‘Türkiye’nin birinci partisi olarak, bu ülkeyi yönetecek tecrübe, güç ve irade bizde.’ Gözümüz yükseklerde değil, hakkımız olan iktidarda.”

"Arkamızdaki manzara..."

CHP’li ismin dün paylaştığı fotoğraf ise yine yükseklerden bir fotoğraf oldu. Külliye’nin arkada kaldığı o fotoğraf için ‘manzara’ olarak adlandırdığı Tüzün fotoğrafın açıklamasında şu ifadelerde bulundu: “Siyaset; sadece bir temsil makamı değil, her sahada doğru stratejiyi kurma ve oyunun kuralını adaletle yazma sanatıdır.

Arkamızdaki manzara bir yönetim anlayışını temsil ediyor olabilir; ancak bizim bakış açımız daima halkın gerçeklerine ve Cumhuriyetimizin sarsılmaz değerlerine dönüktür. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de vurguladığı gibi; biz kimseyi arkada bırakmadan, bu ülkenin neşesini ve hukuk güvenliğini geri getirmek için yola çıktık.

İster sahada, ister masada... Bizim her hamlemiz, Türkiye’yi hak ettiği refah seviyesine ulaştırmak içindir. Yorulmak yok, oyunu biz kuracağız, milletimizle birlikte kazanacağız!” dedi.

Yorumlara dikkat!

Tüzün'ün bu iki skandal fotoğrafın yorumlarının kapalı olması da dikkatleri epey üzerine çekti. Diğer fotoğrafların yorum kısmı açık iken bu fotoğrafların kapalı olması akıllara “Tüzün tepkilerden mi çekiniyor?” sorusunu getirdi.