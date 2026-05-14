Son Mühür- Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP'de Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından teşkilatlarda yaşanan değişimin son halkası Malatya il teşkilatı oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,

''Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur'' notuyla sıcak gelişmeyi duyurdu.



Hangi teşkilatlarda değişim yaşanmıştı?

MHP'de parti içinde yaşanan gerilimin ardından Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sürpriz bir şekilde istifa kararı almıştı.

Yönter'in istifasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla teşkilatlarda değişim için düğmeye basıldığı görüldü.

Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nde 6 Nisan'da İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatıyla başlayan değişim rüzgarı kısa zamanda Anadolu'nun geneline yayılmış, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep ve Bingöl teşkilatları görevden alınarak yeni görevlendirmeler yapılmıştı.