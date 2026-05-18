Son Mühür / İzmir’de "taşeron" tepkileri büyüyor. Geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarla ‘taşeron’ tepkisi gösteren Belediye İş Sendikası, İZSU Genel Kurulu öncesi yürüyüşe hazırlanırken; konuyla ilgili Belediye-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde kurum için taşeronlaşma tartışmalarının büyüdüğünün altını çizen Atalay, hizmet alımlarına dikkati çekti. Atalay, “Şantiyelerde artık İZSU personelinden çok taşeronlar dolaşıyor” dedi.

“Çok büyük teknik işler olur…”

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi politikaları içinde taşeronlaşmaya ve özelleştirmeye karşı oldukları var. Kendi işçilerimiz dururken işlerimizi taşeron eliyle yürütmeye çalışıyorlar” mesajı veren Atalay, “Taşeronlaşma güvencesiz işçiliktir. Çiğli İler Biyolojik Atık Su arıtma tesisi ile başlayan süreçte 1.,2, ve 3. Bölge Daire Başkanlıklarına talimat gönderilmiş. Bağlı istasyonları ve yağmur suyu sistemlerinin işletilmesini kapsayacak bir hizmet alımı için ihale yapılacak. Çok büyük teknik işler olur, hizmet alımı yapabilirsin. Fakat artık öyle bir şey oldu ki arıza işleri için dahi hizmet alımına gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Biz bunlara karşıyız”

İZSU’da Belediye İş’e bağlı 3 bin 300 personel olduğunu söyleyen Atalay, “Geneline bakıldığında bin tanesi memur, İZSU’da çalışan toplamda 6 bin kişi var. Şantiyelerde artık İZSU personelinden çok taşeronlar dolaşıyor. Biz bunlara karşıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Aziz Kocaoğlu’ döneminde 2011 yılında taşeronların önüne geçilmişti. Yine 2018 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıktı, taşeronlar bünyeye alındı. Şimdi ise böyle bir durum söz konusu. Bizler buna son derece karşıyız. Sesimizi duyurmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.