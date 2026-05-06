Son Mühür / Atakan Başpehlivan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Levent Gültekin’in kendisini ‘iç savaş çıkarmak isten bir vatan haini’ olarak suçladığını açıklayarak, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Gültekin’in gazetecilik tarzını eleştirdi.

Ümit Özdağ: Telefon görüşmeleri Gültekin’i şımartmış

Levent Gültekin’in siyasi isimlerle yaptığı telefon dedikodularını haberleştirdiğini aktaran ve Gültekin’in politik bir paparazzi olduğunun altını çizen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, “Levent Gültekin Amedspor’u değil Bursaspor ve Erzurumspor’u tebrik ettiğim için beni iç savaş çıkarmak isteyen vatan haini olmakla suçlamış. Levent Gültekin, gerçek bir muhabir, araştırmacı gazeteci değildir.

Levent Gültekin haberlerin özüne inemeyen, yüzeysel bilgisi ile siyasilerle yaptığı telefon dedikodularını haberleştiren siyasi bir paparazzidir. Bu telefon görüşmeleri onu şımartmıştır. Amedspor’u neden tebrik etmediğimin somut nedenleri apaçık ortada iken bu nedenleri tartışmaya dahi cesaret edememiş ancak cehaletin verdiği cesaret ile bana hakaret edebilmiştir.” şeklinde konuştu.

“Türk milliyetçilerine düşmanlığını unutmayacağız”

Son olarak, Gültekin’in Türk milliyetçiliğine düşman olduğunu belirten Özdağ, düşmanlığı unutmayacaklarını aktararak konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kendisine Zafer Partisi Divanında bu konuda yapılan milli güvenlik değerlendirmesini basitleştirerek anlatsam anlamayacaktır.

Çünkü Levent Gültekin döküp atamadığı İslamcı-Kürtçü damarından ötürü Türk milliyetçilerine düşmandır. Gültekin’in Zafer Partisine düşmanlığı Türk milliyetçiliğine düşmanlığından kaynaklanmaktadır. Levent Gültekin’in bu hadsizliğini ve Türk milliyetçilerine düşmanlığını unutmayacağız.”