Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Cemal Enginyurt, tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in cezaevinde itirafçı olmasını eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Cemal Enginyurt: Erdoğan’ın bilmediği bir şey var

Konuşmasına 68 kuşağının önemli isimlerinden idam edilen Deniz Gezmiş’e atıfta bulunarak başlayan Ülkücü kimliğiyle bilinen CHP’li Muhittin Böcek, “Erdoğan’ın bilmediği bir şey var, birilerini korkutabilirsin ya da satın alabilirsin ama biz inanarak şunu söylüyoruz; Deniz Gezmiş idam sehpasına giderken Hüseyin İnan’a dönüp ‘korkuyor musun diye soruyor?’, Hüseyin İnan gür sesle diyor ki ‘Biz korkuyu Kerbela’da bıraktık’ CHP’liler Mustafa Kemal Kemal Atatürk’e asker olurken bıraktı." dedi.

“Cezaevinden çıkmak için CHP’ye iftira atıyorlar”

Son olarak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in cezavinden çıkmak için CHP’ye iftira attığını savunan Cemal Enginyurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Birileri hapishaneye alınıyor ve 45 günde itirafçı oluyorlar. Senin gibi devrimciye yazıklar olsun, senin gibi solcuya yazıklar olsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın oğlu Gökhan Böcek, tam bir böcek ve pislikmiş. Cezaevinden çıkmak için CHP’ye iftiralar atıyor.”