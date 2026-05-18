Son Mühür - Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesine ilişkin yaptığı istinaf başvurusu da kabul edilmedi.

Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı istinaf başvurusu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından değerlendirildi. Daire, İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın usul ve hukuka uygun olduğuna hükmederken, istinaf dilekçesinde yer alan itirazların kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığına karar verdi. Başvuruyu reddeden mahkeme, kararın tebliğ edilmesinin ardından 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz başvurusu yapılabileceğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı, İstanbul Üniversitesi tarafından verilen diploma iptali kararına karşı İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını talep etmişti. Mahkemeye sunulan dilekçede, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarihinde aldığı yatay geçiş, mezuniyet ve diploma iptaline ilişkin kararın öncelikle yürütmesinin durdurulması, ardından da iptal edilmesi istenmişti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi ise 25 Temmuz 2025 tarihli kararında yürütmenin durdurulması talebini reddetmiş, daha sonra diploma iptaline karşı açılan davanın da reddine hükmetmişti. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan ceza davasının İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ettiği öğrenildi.