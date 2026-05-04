Diyarbakır'da tarihi bir coşkuyla kutlanan Süper Lig biletinin ardından çimlerin üzerindeki şampiyonluk kutlamaları, beklenmedik bir krizle kısa süreliğine kesintiye uğradı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte stadyum bayram yerine dönerken, Mbaye Diagne'nin sevinç gösterisine kendi ülkesinin renkleriyle katılma girişimi bir yanlış anlaşılmaya kurban gitti. Yaşanan arbedenin görüntüleri hızla yayılırken vatandaşlar, "Amedspor Diagne bayrak olayı nedir" ve "Mbaye Diagne Senegal bayrak olayı neden yaşandı" sorgularıyla olayın iç yüzünü öğrenmeye çalışıyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

AMEDSPOR MBAYE DİAGNE SENEGAL BAYRAK OLAYI NEDİR?

Amedspor'un Iğdır FK ile oynadığı ve Süper Lig'e çıkışını tescillediği karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber futbolcular saha içinde büyük bir kutlamaya başladı. Takımın başarısında pay sahibi olan Senegalli golcü Mbaye Diagne de bu tarihi anı kendi memleketinin bayrağıyla ölümsüzleştirmek istedi. Yanında sahaya getirdiği Senegal bayrağını sahanın ortasında dizlerinin üzerine çökerek açmaya çalışan tecrübeli futbolcu, hiç beklemediği bir anda polis ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı.

DİAGNE'NİN SENEGAL BAYRAĞINA NEDEN MÜDAHALE EDİLDİ?

Futbolcu dizlerinin üzerinde bayrağı dalgalandırmaya hazırlanırken, güvenlik güçleri araya girerek bayrağın açılmasına izin vermedi. Şampiyonluk coşkusunun ortasında yaşanan bu şaşırtıcı müdahalenin asıl nedeni ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Polis ekiplerinin, Senegalli oyuncunun elindeki bayrağı yanlış değerlendirdiği anlaşıldı.