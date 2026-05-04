Sektörün İzmir'deki ağırlığı sürpriz değil. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri, Aliağa ve Alsancak limanları sayesinde Ege'nin lojistik üssü kabul ediliyor. Hangi firmalar listenin tepesinde, neyle öne çıkıyorlar?

İzmir'in en büyük lojistik firmaları arasında kim var?

İzmir'in en büyük lojistik firmaları sıralamasında zirvede tartışmasız Arkas Holding bulunuyor. 1944'te Lucien Arkas tarafından kurulan grup, denizcilikten kara ve demiryolu taşımacılığına uzanan geniş bir alanda hizmet veriyor. Arkas Demiryolu Taşımacılık, Arkas Logistics, Arkas Konteyner Taşımacılık gibi alt şirketleriyle Türkiye'nin en köklü lojistik gruplarından biri. Genel müdürlüğü Konak'ta, liman caddesinde.

Egelim Lojistik, Aliağa merkezli bir başka güçlü oyuncu. 1988'de Kemal Erim tarafından tek araçla başlayan firma, bugün 350 araçlık filo ve Nemrut liman bölgesindeki yaklaşık 100 bin metrekarelik antrepoyla hizmet veriyor. Gemi tahliyesi, gübre torbalama, depolama hizmetlerinin önemli bir kısmı bu firma üzerinden yürütülüyor.

Uluslararası ağırlığı yüksek firmalar

İznak Lojistik, 35 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye-Balkan rotasında öne çıkan bir şirket. Komple ve parsiyel karayolu taşımacılığında özel bir yere sahip; merkezi Çamdibi'nde yer alıyor. Karayolu odaklı bu yapı, özellikle Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan hattında hatırı sayılır bir hacim taşıyor.

Dachser Türkiye, dünya devi Alman lojistik grubunun İzmir kolu. Bayraklı'daki Novus Plaza'da bulunan ofis, hava ve deniz kargo operasyonları için bölgesel merkez konumunda. Erkport Liman Hizmetleri, Element Uluslararası Nakliyat ve Allbatross Global Lojistik de uluslararası tarafta sektörde sözü geçen şirketler arasında.

Bayraklı ve Alsancak neden lojistik üssü oldu?

UTİKAD üye listesine bakınca İzmir'deki büyük firmaların büyük kısmının Bayraklı, Alsancak ve Konak üçgenine yerleştiği fark ediliyor. Folkart Towers, Megapol Tower, Mavi Plaza ve Novus Plaza gibi prestijli ofis binaları lojistik sektörünün adresi haline gelmiş. Bayraklı, son on yılda finans ve lojistik şirketlerinin yeni odağına dönüştü.

JMS Uluslararası, Atom Lojistik, Arı Global, Yeditepe Taşımacılık, Form Global, Lemar gibi onlarca orta-büyük ölçekli firma da İzmir'in lojistik haritasını tamamlıyor. Liman erişimi, havaalanı yakınlığı ve organize sanayi bölgelerine kolay ulaşım, bu firmaların büyüme hızını besleyen başlıca etkenler.