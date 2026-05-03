Son Mühür- Bayern Münih'in forse ettiği Alman futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Schalke 04, ait olduğu Bundesliga'ya yeniden merhaba demeye hazırlanıyor.

Bundesliga 2'de zirveyi uzun süredir elidne tutan mavi beyazlılar ligin bitimine iki hafta kala şamoiyonluğunu garantiledi.

Üç yıllık aranın ardından Bundesliga'ya yükselme hakkı kazanan Schalke'nin konuğu bu yıl düşmemem mücadelesi veren Fortuna Düsseldorf'tu.

Fortuna Düsseldorf'u Kenan Karaman'ın 15. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselen ilk ekip oldu.

Karaman'dan 14'üncü gol...



Ay yıldızlı milli takımın Dünya Kupası geniş kadrosu içinde yer alan Kenan Karaman bu yıl 14'üncü golüne imza atmış oldu.

Schalke 04, bu yıl çıktığı 32 maçın 20'sini kazanıp, 7!sinde berabere kalarak topladığı 67 puanla zirveye damga vurdu.

