Son Mühür- Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleşen TMVFL Türkiye Şampiyonası, nefes kesen maçlarla bitti.

Finalde Bartın Şehit Uğur Akyer Masterler’ı 4-2’lik skorla geçen Hendek Veteranlar, 2024 ve 2025’ten sonra bu yıl da kupayı alarak üst üste üçüncü kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Kupayı müzeye götürdü

Turnuvada yalnızca şampiyonluk değil, diğer kupalar da coşku yarattı. Karabük Yaşa ve Yaşat ekibi Vatan Kupası’nı alırken, Bartın Masterler Federasyon Kupası’nı müzesine götürdü.

"Üst üste bu gururu yaşamak bizim için çok kıymetli"

Maçın sonrasında teknik sorumlu Osman Yazıcı, "Şampiyonlukta payı olan futbolcularımı ve ailelerimizi kutluyorum. Maddi manevi yanımızda olan sponsorlarımıza teşekkür borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Vedat Yavuz ise fedakarlıklardan bahsederek, "İşimizden ve ailemizden ödün vererek buradayız. Üç kez üst üste bu gururu yaşamak bizim için çok kıymetli" dedi.

Geleceğe miras bırakmak istiyorlar

Federasyon Başkanı Kenan Gürsu da 2014’ten bu yana büyüyen bu etkinliğin artık kurumsal bir yapıya kavuştuğunu vurguladı.

Gürsu, 40 yaş üstü insanların spora devam etmesi için adeta profesyonel lig gibi bir yapı oluşturduklarını ve bunu gelecek nesillere bir eser olarak bırakmak istediklerini dile getirdi.