Türkiye futbolunun en heyecanlı liglerinden biri olan Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu resmen noktalandı. Normal sezonun son düdüğüyle birlikte sahada hem büyük bir sevinç hem de hüzün hakim oldu. Süper Lig hayali kuran ekipler play-off hattına odaklanırken, alt sıralarda tutunamayan ekipler için veda vakti geldi. Taraftarların günlerdir peşine düştüğü "Son hafta 1. Lig maç sonuçları" ve "Küme düşen takımların listesi" netleşti. İşte lige veda eden ve Süper Lig vizesi alan o takımlar hakkında tüm ayrıntılar...

TRENDYOL 1. LİG’DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

Ligde 38. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte alt lige veda eden ekipler belli oldu. Sezon boyunca büyük bir mücadele verilse de puan tablosunun en alt basamağında yer alan dört takım önümüzdeki yıl 2. Lig'de mücadele edecek. Ligi -57 puanla son sırada tamamlayan Adana Demirspor, lige veda eden ilk takım oldu. Adana temsilcisinin ardından Hatayspor ve Sakaryaspor da küme düşen diğer ekipler olarak kayıtlara geçti. Ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyan ancak istediği sonucu alamayan Serikspor ise 1. Lig'e veda eden son takım oldu.

SÜPER LİG’E DİREKT YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Puan cetvelinin en üstünde ise şampiyonluk coşkusu vardı. Erzurumspor FK, sezonu lider tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselen ilk takım olma başarısını gösterdi. Erzurum temsilcisinin ardından büyük bir çekişmeye sahne olan ikincilik yarışında ise gülen taraf Amed Sportif Faaliyetler oldu. Ligin son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Diyarbakır temsilcisi, topladığı puanlarla ligi ikinci sırada bitirdi ve adını doğrudan Süper Lig'e yazdırdı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ VE FİNAL YOLU: ÜÇÜNCÜ TAKIM KİM OLACAK?

Normal sezonun bitimiyle birlikte Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek play-off eşleşmeleri de şekillendi. Ligi üçüncü sırada bitiren Esenler Erokspor, doğrudan finalde rakibini beklemeye başladı. Çeyrek final aşamasında ise Arca Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Diğer bir eşleşmede ise Sipay Bodrum FK ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Bu maçlardan galibiyetle ayrılan takımlar yarı finalde karşılaşacak ve finale yükselip Esenler Erokspor'un rakibi olmak için mücadele verecek.

TRENDYOL 1. LİG 38. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE GOL YAĞMURU

Sezonun son haftasında tribünler gol yağmuruna şahitlik etti. Özellikle İstanbulspor'un Adana Demirspor karşısında aldığı 8-1'lik skor haftanın en dikkat çekici sonucu oldu. Manisa FK ise sahasında Sakaryaspor'u 5-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı. Haftanın diğer sonuçlarında ise Hatayspor, Vanspor'u 3-1 yenerken; Boluspor, Serikspor engelini aynı skorla geçti. Şampiyon Erzurumspor FK ise Çorum deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.