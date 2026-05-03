Süper Lig'de beklentilerin altında bir grafik çizen Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için vakit kaybetmeden kolları sıvadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sunduğu transfer raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, iç transferde önceliği kaledeki belirsizliğe verdi. Sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan 25 yaşındaki Ersin Destanoğlu için Avrupa kulüplerinin devrede olduğu haberi, Beşiktaş transfer haberleri içinde en çok merak edilen başlık oldu. Özellikle Belçika ekiplerinden gelen teklif sonrası taraftarlar "Ersin Destanoğlu hangi takıma gidiyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

ERSİN DESTANOĞLU BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR MU?

Siyah-beyazlı yönetim, Ersin Destanoğlu konusunda stratejisini belirledi. Belçika'dan gelen transfer teklifi sonrası karar aşamasına geçen 25 yaşındaki file bekçisi için Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bizzat devreye girdi. Adalı'nın, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kritik Konyaspor yarı final maçının ardından Ersin ile özel bir görüşme yapması bekleniyor. Bu görüşmede genç kaleciye takımda kalması yönünde bir teklif sunulacak ancak son söz tamamen Ersin'e bırakılacak. Yönetim, Avrupa hayali kuran oyuncusuna kalması için herhangi bir baskı yapmama kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ KALECİ ADAYI MUHAMMED ŞENGEZER Mİ?

Ersin Destanoğlu'nun ayrılık ihtimaline karşı B planını hazırlayan Beşiktaş yönetimi, kaleci arayışlarında rotayı belirledi. Birçok yerli ve yabancı isimle temas kuran siyah-beyazlılarda, yapılan son değerlendirmeler sonucunda Muhammed Şengezer ismi ön plana çıktı. Ersin'in takımdan ayrılması durumunda kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek isteyen Kara Kartal, Muhammed transferi için şartları zorlayacak.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI NASIL?

Beşiktaş kalesini bu sezon 29 resmi karşılaşmada koruyan Ersin Destanoğlu, sergilediği performansla dikkat çekti. Çıktığı maçlarda kalesinde 29 gol gören başarılı eldiven, 10 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermeyerek kalesini gole kapatmayı başardı. 1 Ocak 2001 İstanbul doğumlu olan Ersin, futbol hayatına Bayrampaşa altyapısında başlamış ve 2013 yılında Beşiktaş bünyesine dahil olmuştu. 2017 yılında profesyonel olan genç kaleci, 2020 yılından bu yana siyah-beyazlıların as kalecisi olarak görev yapıyor.