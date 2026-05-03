Son Mühür- Amerikan Basketbol Ligi (NBA)'de sezon içi performansıyla çoğu zaman hayal kırıklığı yaratan Philadelphia 76ers, play-off macerasına etkili bir giriş yaptı.
Şampiyonluk adayları arasında yer alan Boston Celtics'la karşılaşan 76ers, 3-3 beraberliğie gelen serinin son maçında Boston'a konuk oldu.
Sahadan 109-100'lük skorla galip ayrılmayı başaran 76ers seriyi 4-3'e getirerek rakibinin sezonu noktalamasına neden oldu.
76ers'te gecenin öne çıkan yıldız ismi Joel Embiid'di.
Poa altını domine eden yıldız oyuncu 39 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 33 sayı, 4 ribaund, 8 asist, 1 blokla tamamladı.

76ers devam, Boston Celtics tamam dedi!

76ers'te MVP adayı Tyrese Maxey 25 sayı, 10 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blok, Paul George 16 sayı, 9 ribaund, 7 asist ve Quentin Grimes 18 sayı, 2 ribaund üreterek galibiyette pay sahibi oyuncular arasında yer aldı.
Milli basketbolcumuz Adem Bona maç kadrosunda yer almadı.
Seride 3-1 geriye düşen 76ers, Jayson Tatum'suz Boston Celtics karşısında elde ettiği zaferle NBA tarihinde 3-1'lik dezavantajdan geri dönen 14. takım oldu.
Ev sahibi Boston Celtics'te Jaylen Brown 33 sayı, 9 ribaund, 4 asistle oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.
Celtics'te Derrick White 26, Neemias Queta 17 sayıyla oynadı.

Muhabir: Bünyamin Dobrucalı