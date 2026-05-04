Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka Belediyesi bünyesinde görev yapan kamu emekçileri, toplu sözleşme sürecinin askıya alınması ve sosyal denge tazminatlarının (SDS) kesilmesiyle başlayan hak arama mücadelesiyle başladıkları eylemlerde vites yükseltiyor. Kamu emekçileri, belediye yönetiminin kazanılmış haklarda kesintiye gitmesi ve sözleşme görüşmelerini durdurması üzerine bu akşam itibarıyla belediye binası önünde nöbet tutmaya başlıyor.

Bu akşam başlıyor

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen iş bırakma eylemleri ve CHP İl Başkanlığı’na yapılan yürüyüşte, uzlaşma sağlanamaması durumunda mücadelenin her geçen gün dozunu artacağı mesajını veren memurlar, bu akşam saat 17.30’da belediye önünde toplanacak. "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla seslerini duyurmaya hazırlanan kamu emekçileri, yanlarında getirdikleri sandalyeleriyle gece saat 24.00’e kadar Karşıyaka Belediyesi önünde nöbet tutarak demokratik tepkilerini dile getirecek.

Şarkılar ve sloganlar yankılanacak

Tüm Bel-Sen ve Birlik Yerel-Sen üyelerinin katılacağı eylemlerde, belediyede örgütlü diğer sendikaların da katılım durumunun ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor. Karşıyaka halkına seslerini şarkılar ve sloganlarla duyurmayı hedefleyen kamu emekçileri, haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.