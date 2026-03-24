20 Mart 2026'da Hindistan'da resmi olarak tanıtılan yeni Exter, toplam 25 farklı iyileştirme ile karşımıza çıkıyor. Peki bu bütçe dostu SUV neler sunuyor?

Dış tasarımda neler değişti?

Makyajlı Hyundai Exter, 3,8 metrelik kompakt boyutlarını ve köşeli tasarım hatlarını korurken yenilenmiş ön ve arka tamponlar, modernize edilmiş siyah radyatör ızgarası ve 15 inç elmas kesim alaşım jantlarıyla daha güçlü bir duruşa kavuştu. Arka tarafta yeni kanat tipi spoyler ve belirgin çamurluk kaplamaları dış tasarıma dinamik bir karakter katıyor.

İç mekan ve teknoloji yenilikleri

Kabinde lacivert-gri çift tonlu yeni renk teması ve 3D karbon desenli ön konsol dikkat çekiyor. Altı düzleştirilmiş sportif direksiyon, segmentinde ilk kez sunulan metal pedallar ve dahili araç içi kamera (dashcam) teknolojik donanımı üst seviyeye taşıyor. 8 inç dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği, arka yolcular için Type-C USB girişi ve 60'tan fazla bağlantılı özellik sunan Bluelink sistemi aracın teknoloji paketini tamamlıyor.

Motor seçenekleri ve şanzıman

Kaputun altında 83 beygir güç ve 113 Nm tork üreten 1.2 litrelik dört silindirli Kappa benzinli motor görev yapıyor. Bu motor 5 ileri manuel veya 5 ileri AMT (yarı otomatik) şanzımanla tercih edilebiliyor. Daha ekonomik bir alternatif olarak sunulan fabrika çıkışlı CNG seçeneği ise 69 beygir güç ve 95 Nm tork üretiyor. Bagaj hacmi benzinli versiyonda 391 litre, CNG versiyonunda ise 225 litre olarak açıklandı.

Güvenlik donanımı

Yeni Exter, 45'ten fazla güvenlik özelliğiyle donatıldı ve bunların 30'u tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. 6 hava yastığı, Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC) ve Yokuş Kalkış Desteği (HAC) tüm versiyonlarda standart hale getirildi. Aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.