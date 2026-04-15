Tecrübeli teknik adam, takımın başında çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,70 puan ortalaması yakaladı. Bu performansıyla Yusuf Şimşek, kırmızı-lacivertli ekibi çalıştıran son 10 teknik direktör arasında en başarılı ikinci isim olarak öne çıktı.

Altınordu’da daha önce görev yapan teknik direktörlerden Hüseyin Eroğlu 368 maçta 1,61, Ufuk Kahraman 19 maçta 0,79, Gökhan Ünal 7 maçta 0,71, Hasan Özer 10 maçta 1,20, Atilla Küçüktaka 37 maçta 1,16, Olcay Şahan 19 karşılaşmada 1,89, Ersan Parlatan 13 maçta 1,46, Namet Ateş 18 maçta 0,72 ve Ender Traş ise 14 maçta 0,71 puan ortalaması elde etti.

Olcay Şahan’ın ardından en yüksek maç başı puan ortalamasına ulaşan Yusuf Şimşek’in sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek.