SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir siyasetinde sular durulmuyor. Günlerdir konuşulan ve dalga dalga büyüyen 'Belediyelerde bankamatik' skandalından sonra bu kez rüşvet iddiaları konuşulmaya başlandı. Ankara kulislerine yakın bazı sosyal medya platformlarında paylaşıma sokulan, 'İzmir'de hangi belediye başkanı ve yardımcısı hakkında rüşvetten suç duyurusunda bulunuldu' iddiaları olayı farklı boyuta taşıdı.



1 Milyon Doların 200 Bin Doları Alındı İddiası



Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda çok çarpıcı iddialar yer aldı. İsim verilmeyen paylaşımda, ''İzmir'de hangi belediye başkanı ve yardımcısı hakkında rüşvetten suç duyurusunda bulunuldu. Bulunanlar, rüşvet istenen firmanın sahipleri, 1 milyon dolar istenmiş, 200 bin dolar ödenmiş, geri kalan 800'ü inşaat devam ederken ödeyin denilmiş. Ortalık çok karışacak' satırları yer aldı.



Kim Bu Başkan İle Başkan Yardımcısı?



Dolaşıma sokulan bu iddialar, günlerdir konuşulan 'Bankamatik' iddialarından sonra siyasi kulislere bomba gibi düştü. Kendisinen 1 milyon dolar rüşvet istendiğini, 200 bin dolarını verdiğini, daha sonra savcılık kapısını tutan iş insanı kadar, rüşveti isteyen belediye başkanı ile yardımcısnın kim olduğu merak konusu oldu. Önümüzdeki günlerde bu iddiaların doğru olup olmadığı, varsa savcılığa intikal dosyanın tüm detayları araştırılıyor.