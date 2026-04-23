İzmir Konak’ta Gültepe’nin ara sokaklarından birinde bu 23 Nisan bambaşka bir havada geçti.

Normalde şenlikli müzikli bir kutlama planlayan restoran işletmecisi Nazmi Sotmak Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’dan gelen o kahreden okul saldırısı haberlerinden sonra planlarını değiştirdi. Eğlence yerini hayatını kaybeden evlatlarımızın ve öğretmenimizin anısına dualara bir de bitmek bilmeyen pide kuyruklarına bıraktı.

Tam 3 bin pide dağıtıldı

Dükkanın önü sabahın erken saatlerinden itibaren ana baba günüydü. Nazmi Bey tam 3 bin tane pideyi fırından taze taze çıkartıp yanına da buz gibi ayranları ekleyerek çocuklara ikram etti.

Sadece yemek de değil ellerine birer tane şanlı Türk bayrağı tutuşturulan miniklerin sevinci görülmeye değerdi. Mahalle bir anda al bayraklarla kırmızı beyaza büründü ama o bayram neşesinin içinde yitip giden o fidanların acısı da hep bir köşede duruyordu.

"Müzik çalacaktık, mevlit okuttuk"

Etkinliğin perde arkasını anlatan Nazmi Sotmak’ın sesinde o samimi üzüntü hemen hissedildi. Aslında her şeyi çoktan ayarlamışlar müzisyenler gelecek, davul zurna çalacakmış. Fakat o acı haberler gelince "Bu durumda eğlence olmaz" deyip programı bir yas ve vefa etkinliğine çevirmişler. Sotmak, o anları şu sözlerle özetledi:

"Şehit haberleri gelmeden önce niyetimiz bambaşkaydı, müzikli bir organizasyon yapacaktık. Ama maalesef, Kahramanmaraş’ta 8 evladımızı, bir de öğretmenimizi kaybettik. Biz de ne yaptık? Önce o canlar için bir mevlit okuttuk, dualarımızı ettik. İçimiz kan ağlarken davul zurna çalmak bize yakışmazdı."

"Tek bir çocuk bile buradan boş dönmeyecek"

Bayramın biraz buruk geçtiği bir gerçek olsa da Nazmi Bey kararlıydı çocukların yüzü bir nebze olsun gülecekti. Sırf onlar moral bulsun diye bir de palyaço getirmişler. Nazmi Sotmak geleceğimiz dediği çocuklara olan sevgisini şu içten sözlerle bitirdi:

"Şu an bayramı biraz eksik, biraz boynumuz bükük kutluyoruz belki ama bu çocuklar bizim her şeyimiz. Hazırlığımız tam; 3 bin bayrak, 3 bin pide, 3 bin ayran... Şunu açıkça söylüyorum: Tek bir çocuk dahi buradan pidesini almadan, o bayrağı sallamadan evine dönmeyecek. Kimseyi kapıdan çevirmeye niyetimiz yok."

