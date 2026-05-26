Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenecek program öncesinde, miting alanı konusunda İzmir Valiliği ile CHP yönetimi arasında usul farklılığı yaşandı. CHP kanadının programı ilk belirlenen noktada sürdürme kararı üzerine emniyet birimleri sahada önlem aldı.

Valilik Gündoğdu’yu işaret etmişti

CHP'de alınan mutlak butlan kararı sonrası İzmir'e gelmesi planlanan Özgür Özel için Cumhuriyet Meydanı’nda bir buluşma organize edilmişti. CHP'li isimler tarafından duyurusu yapılmış, İzmir halkı mitinge davet edilmişti.

Ancak İzmir Valiliği ile yapılan resmi yazışmalar neticesinde, meydanın etkinlik kullanımına onay çıkmadı. Valilik, programın gerçekleştirilmesi amacıyla Gündoğdu Meydanı’nı adres gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı polis barikatlarıyla çevrildi

CHP Lideri Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakma programının takvimde kalacağını belirterek adres değişikliğine gitmedi. Bu gelişmenin ardından emniyet güçleri, kamu düzenini sağlamak amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nın çevresini bariyerlerle kapatarak güvenlik çemberi oluşturdu.

Gündoğdu Meydanı ve Kordon’da sakinlik

Valilik tarafından resmi etkinlik alanı olarak belirlenen Gündoğdu Meydanı ve Kordon boyunda ise herhangi bir hareketlilik gözlenmiyor. Cumhuriyet Meydanı’ndaki bariyerli önlemlerin aksine, bu bölgede rutin akış devam ediyor.

Alanda bekleyen kimse yok.

Gündoğdu Meydanı’nda ne emniyet birimlerinin bir konuşlanması ne de partililerin veya vatandaşların bir toplanması söz konusu. Kentteki sessiz bekleyiş sürerken, programın ilerleyen saatlerdeki seyrine göre adımların şekillenmesi bekleniyor.