Friedrich Merz, İran merkezli çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Merz, ABD ve İsrail’in yürüttüğü operasyonların başarıya ulaşacağına dair ciddi şüpheleri olduğunu ifade etti.

“Süreç uzayabilir, sonuç belirsiz”

Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen konferansta konuşan Merz, mevcut askeri sürecin net bir stratejiye dayanmadığını savundu.

Operasyonların uzun sürebileceğine işaret eden Merz, mevcut gidişatın krizi çözmek yerine daha karmaşık hale getirebileceğini dile getirdi.

“Rejim değişikliği hedefi gerçekçi değil”

Merz, ABD ve İsrail’in olası hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen rejim değişikliği senaryosuna da değindi.

Bu tür hedeflerin geçmişte çoğu zaman başarısız olduğunu hatırlatan Merz, İran’da benzer bir sonucun elde edilmesinin zor olduğunu belirtti. Afganistan örneğini hatırlatan Merz, uzun süren askeri müdahalelerin istenen sonucu vermediğine dikkat çekti.

Trump’a eleştiri: “Gerilimi düşürmüyor”

Donald Trump’ın izlediği politikayı da eleştiren Merz, mevcut yaklaşımın gerilimi azaltmak yerine artırdığını söyledi.

Merz, bu durumun sadece bölge ülkeleri için değil, küresel güvenlik açısından da risk oluşturduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı için uluslararası çözüm çağrısı

Merz, olası bir ateşkes durumunda Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Almanya’nın bu süreçte rol alabileceğini belirten Merz, bunun için uluslararası yetki ve siyasi onay mekanizmalarının gerektiğini ifade etti.

Uluslararası iş birliği vurgusu

Merz, böyle bir görev için Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği gibi uluslararası yapıların devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Ancak mevcut koşullarda bu tür bir adımın henüz uzak bir ihtimal olduğunu belirtti.

Küresel risk uyarısı

Merz’in açıklamaları, İran merkezli çatışmaların yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte etkiler doğurabileceğine işaret etti.

Uzmanlara göre, taraflar arasında net bir strateji olmaması, sürecin daha uzun ve belirsiz bir hale gelmesine yol açabilir.

