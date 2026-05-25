Türkiye'nin farklı illerinde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bir deprem haberi de Osmaniye’nin Sumbas ilçesinden geldi. Meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli panik yarattı. Akşam saatlerinde hissedilen sarsıntı çevre ilçelerde de vatandaşlar tarafından hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum meydana gelmedi.

Saat 21.44’te gerçekleşti!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan veriler çerçevesinde, deprem saat 21.44’te meydana geldi. Merkez üssünün Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olduğu ifade edilen sarsıntının büyüklüğü 4,2 olarak kaydedildi.

Yer bilimsel verilere göre depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Akşam saatlerinde yaşanan deprem, başta Osmaniye merkezi olmak üzere çevredeki bazı ilçelerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi.

Depremin ardından bazı vatandaşların tedbir amaçlı evlerinden dışarı çıktığı belirtildi.