Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında İran merkezli gelişmeler ve bölgedeki savaş hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Türkiye’nin önceliğinin çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu vurguladı.

“Savaşın yayılma riski çok yüksek”

Fidan, ABD ve İsrail’in başlattığını ifade ettiği savaşın hem bölgesel hem de küresel etkilerine dikkat çekerek, çatışmanın giderek genişleme tehlikesi taşıdığını söyledi.

Türkiye’nin süreçte üç temel hedef belirlediğini dile getiren Fidan, bunları şu şekilde sıraladı:

Savaşın çıkmaması, çıktıysa durdurulması

Çatışmanın bölge geneline yayılmasının engellenmesi

Türkiye’nin savaşın dışında tutulması

Erdoğan’ın vizyonu vurgulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu dış politika vizyonuna da değinen Fidan, Türkiye’nin bölgesel iş birliği ve istikrar odaklı yaklaşımının bu tür krizleri önceden öngördüğünü ifade etti.

Türkiye’nin hem geçmişte hem de bugün yoğun diplomasi yürüttüğünü belirten Fidan, temasların aralıksız sürdüğünü söyledi.

“Bölgesel istikrarsızlık uzun yıllar sürer”

Savaşların sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli etkiler doğurduğunu belirten Fidan, toplumsal ve kültürel düzeyde kalıcı hasarlar oluşabileceğine dikkat çekti.

“Bazı savaşların etkisi onlarca yıl sürer” diyen Fidan, kalıcı düşmanlıkların bölgesel kalkınmayı engellediğini vurguladı.

Müzakerelerde yeni aşama

Fidan, taraflar arasında dolaylı müzakerelerin başladığını ve farklı ülkeler üzerinden mesaj trafiğinin sürdüğünü açıkladı.

Türkiye’nin hem ABD hem de İran ile temas halinde olduğunu belirten Fidan, tarafların pozisyonlarını anlamaya yönelik yoğun diplomasi yürütüldüğünü ifade etti.

“İran’da ciddi güven kaybı var”

İran’ın ABD’ye karşı ciddi bir güven sorunu yaşadığını belirten Fidan, müzakerelerin bu nedenle zorlaştığını söyledi.

Tarafların başlangıç pozisyonlarının yüksek tutulmasının normal olduğunu ifade eden Fidan, önemli olanın diyalog sürecinin devam etmesi olduğunu vurguladı.

“Bölge tehlikeli bir senaryoya sürükleniyor”

Fidan, bölgenin adım adım daha büyük bir çatışma senaryosuna sürüklendiğini belirterek, İsrail’in politikalarının uzun vadede kalıcı sorunlara yol açabileceğini dile getirdi.

Bu sürecin bölgedeki ülkeler arasında derin ayrışmalara neden olabileceğini ifade eden Fidan, Türkiye’nin önceliğinin bu riskleri önlemek olduğunu söyledi.

Türkiye diplomasi trafiğini sürdürüyor

Türkiye’nin aktif diplomasi yürüttüğünü belirten Fidan, savaşın sona ermesi ve bölgesel istikrarın sağlanması için temasların yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.