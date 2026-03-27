Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Ikebukuro semtindeki Sunshine City alışveriş merkezinde meydana gelen bıçaklı saldırı, kentte kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, merkezin içinde yer alan bir mağazada gerçekleşti.

Kasaya yönelip çalışanı hedef aldı

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre 26 yaşındaki Taiki Hirokawa, saat 19.15 civarında Pokémon temalı ürünlerin satıldığı mağazaya girdi. Şüpheli, doğrudan kasaya yönelerek 21 yaşındaki mağaza çalışanı Moe Harukawa’ya saldırdı. Ardından aynı bıçakla kendisini boynundan yaraladı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan mağaza çalışanı kadın ile saldırgan, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen her iki kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma ve geçmiş ilişki iddiası

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, saldırgan ile hayatını kaybeden mağaza çalışanının daha önce birbirini tanıdığı tespit edildi. Yetkililer, kadının geçmişte ısrarlı takip iddiasıyla saldırgan hakkında polise şikâyette bulunduğuna ilişkin bilgi paylaştı.