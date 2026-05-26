Son Mühür / Atakan Başpehlivan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında son günlerde yaşanan mutlak butlan süreci ülke gündemine damga vururken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürpriz bir hamleye imza atarak, CHP’li Özgür Özel’i telefondan arayarak Kurban Bayramı’nı kutladı.

Özel’i ilk arayan Bahçeli oldu

Özellikle kamuoyunda ‘mutlak butlan’ süreci desteklemeyen bir söylem ortaya koyan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, CHP'li Özgür Özel’i araması Ankara’daki siyaset kulislerinde önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, Bahçeli’nin CHP’deki karışıklığa karşı taraflara 'itidal' çağrısı yapacağı öne sürüldü.

MHP liderinin tarihi çağrısı ne olacak?

Ayrıca, kulislere yansıyan iddialara göre MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yarın partisinin yayın organı üzerinden Kılıçdaroğlu’na ve Özel’e ‘tarihi bir çağrı’ yapacağı konuşulurken, söz konusu çağrını olağanüstü kurultay sürecinin hızlandırılması ve CHP’nin yeni genel başkanıyla tekrardan normal çalışma düzenine girmesi olacağı vurgulandı.

Bahçeli daha önceden de diyalog çağrısında bulunmuştu

Öte yandan, MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta açıklanan mutlak butlan kararının ardından yaptığı açıklamasında taraflara diyalog çağrısında bulunarak, şu ifadeleri kullanmıştı: “Öncelikle tarafların sağduyu ile CHP ortak faydasında buluşmak, parçalanmamak, ufalanmamak ve savrulmamak iradesiyle hareket etmesi gerekmektedir. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile görüşmeli, feragat etmeli.”