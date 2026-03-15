Son Mühür- Sadece Türkiye'nin değil bölgenin en önemli gemi söküm merkezlerinden biri olan Aliağa, çevrecilerin gündeminden düşmüyor.

EMEP, CHP ve DEM Partili 20 milletvekilinin Aliağa'daki çalışma şartlarına dikkat çekerek Avrupa Komisyonu'na yaptıkları başvuruya gelen yanıt, EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan'ı tatmin etmedi.

AB Çevre Genel Direktörü Eric Mamer'in ''Tesisler sürekli incelendiğine'' dair cevabına göndermede bulunan Bayhan,

''Avrupa Komisyonu’na, kendi tüzüklerini dahi hiçe sayarak Aliağa gemi söküm tesislerine verdikleri AB onaylarının derhal iptal edilmesi çağrısı yapmıştık.

20 milletvekili arkadaşımızla birlikte gönderdiğimiz maile gelen yanıtın özcesi: “Tersaneler belirlenen standartlara göre ve tersane bazında değerlendiriliyor.” hatırlatmasında bulundu.

İşçiler için cehennem...



''Peki, Aliağa’daki gerçek durum ne?'' diye soran Bayhan,

''Son 6 ayda 3 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Göstermelik bakanlık denetimleri, eski ve yetersiz koruyucu ekipman, hız baskısı ve götürü çalışma sistemi işçiler için cehennem, gemi söküm patronları için ise bir sömürü cenneti yaratıyor!'' vurgusunda bulundu.

''Komisyonun sözünü ettiği “standartları karşılayan” tersanelerde yaşananlar ise çok taze'' mesajı vererek,

* Avşar Tersanesi'nde sökümü yapılan gemiden kimyasal sıvı doğrudan denize boşaltılıyor.

* Leyal Tersanesi'nde, çarpışma sonrası petrol ve kirleticiler günlerce denize döküldü.'' diyen Bayhan, sözlerini destekleyen fotoğrafları da paylaştı.



Işıkhan ve Kurum'a seslendi...



''Bunlar mı “standartları karşılayan” tersaneler? Verdiğiniz sertifikalar, yeşil etiketli meşruiyet belgelerinden başka bir şey değil...'' diyen İskender Bayhan,

''Gelelim asıl sorumlulara...Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'la Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a seslenen Bayhan,

''İşçiler sizin göstermelik denetimlerinizi bizzat anlatıyor. İşçilerin çalışırken öldüğü, göz göre göre sürdürülen bu sömürü koşulları ortadayken neden patronlara etkili bir yaptırım uygulamıyorsunuz?'' diye sordu.

Doğayı yavaş yavaş öldürüyor...



''İşçileri aldıkları her nefeste meslek hastalıklarına maruz bırakan bu koşullar, doğayı da yavaş yavaş öldürüyor'' diyen İskender Bayhan,

''İşçi sağlığı-güvenliği standartlarının gerçekten uygulandığı bir çalışma düzeni için;

İşçilerin kendi seçtikleri temsilcileriyle denetim mekanizmalarına katıldığı, bakanlıkların da bu denetimlere dayanarak yaptırım uyguladığı bir düzen sağlanmalıdır.

Aliağa gemi söküm tesislerinde insanca çalışma koşullarının sağlandığı bir emek süreci için Emek Partisi olarak işçilerin mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz'' mesajı verdi.