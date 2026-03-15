Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Körfezi’nin rehabilitasyonu amacıyla yürütülen dip tarama çalışmalarından elde edilen çamurun, Foça ve Karaburun arasındaki deniz sahasına dökülmesi, bölge halkının büyük tepkisini çekti. Balıkçıların ağlarına balık yerine yoğun balçık dolmasıyla gün yüzüne çıkan çevre felaketi, düzenlenen kitlesel bir basın açıklaması ve insan zinciri eylemiyle protesto edildi. Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, "Körfezi temizlerken Foça'yı feda etmeyin" mesajı vererek, ekolojik yıkıma dur denilmesini talep etti.

"İzinler iptal edilsin, döküm durdurulsun"

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu’nun öncülüğünde, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen eylemde, yerel yönetim ve merkezi hükümete sert eleştiriler yöneltildi. Katılımcılar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgeleri arasında kalan döküm sahası iznini derhal feshetmesini istedi. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, körfezden çıkarılan atıkları Foça’nın mavi sularına boşaltma stratejisinden vazgeçmesi gerektiği vurgulandı. "Mavimizi Karartmayın" ve "Denizime Dokunma" sloganlarıyla yankılanan meydanda, denizin ekolojik dengesinin geri dönülemez bir yara aldığı ifade edildi.

33 yıl sonra gelen tekerrür: Balıkçı ağlarından çamur fışkırıyor

Basın metnini kamuoyuyla paylaşan Ramis Sağlam, Foça’nın benzer bir çevre kirliliğiyle 33 yıl önce de mücadele ettiğini hatırlatarak mevcut duruma dair çarpıcı detaylar verdi. Balıkçıların 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren av sahalarında ciddi bir çamur istilasıyla karşılaştığını belirten Sağlam, dip tarama gemilerinin takip cihazlarını kapatarak denetimden kaçtıkları iddiasını dile getirdi. Bakanlığın yer onayı vermesini, belediyenin ise bu sürece seyirci kalmasını "kabul edilemez bir suç" olarak nitelendiren Sağlam, ekosistemin ve bölge turizminin telafisi mümkün olmayan bir çöküşün eşiğinde olduğunu savundu.

İZSU ve bakanlık kıskacında Foça denizi

Açıklamada, İZSU’nun bir yandan Gediz ve Körfez temizliği mücadelesi verirken diğer yandan Foça ve Karaburun ÖÇK bölgelerini kirletmesinin büyük bir çelişki oluşturduğuna dikkat çekildi. İmar planlarının iptal edilmesine rağmen çamur döküm faaliyetlerinin neden devam ettiği sorgulanırken, sözleşmesi dolan firmaların hangi yasal dayanakla çalışmaya devam ettiği sorusu yetkililere yöneltildi. Kamu kurumları eliyle yürütülen bu sürecin, biyolojik çeşitliliği ve kültürel mirası yok ettiği belirtilerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denetim sonuçlarını şeffaf bir şekilde toplumla paylaşması çağrısı yapıldı.

Küçükdeniz Limanı'nda "Mavi Nöbet" ve insan zinciri

Basın açıklamasının tamamlanmasıyla birlikte katılımcılar, çevre hassasiyetini simgelemek amacıyla el ele tutuşarak dev bir insan zinciri oluşturdu. Küçükdeniz Limanı boyunca uzanan bu zincir, Foçalıların denizlerine olan bağlılığını görsel bir şölene dönüştürdü. Reha Midilli Caddesi üzerindeki sahil yolu boyunca alkışlar ve sloganlar eşliğinde yürüyen grup, yetkililerden somut bir adım gelene kadar çevre mücadelesini sürdüreceklerini ilan ederek eylemi sonlandırdı.