İzmir’in Aliağa ilçesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Geleneksel At-Çek Balık Avı Festivali”, amatör balıkçılık tutkunlarını bir araya getirdi. Sürdürülebilir avcılık ve “yakala–bırak” bilincini yaygınlaştırmayı amaçlayan etkinlik, mavi bayraklı Albest Ağapark’ta gerçekleştirildi.

200 yarışmacı doğa ve spor için buluştu

Aliağa Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festival; Ada Av, Apnea, Aliağa Av Market, Shimano, Flex Spor ve Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği iş birliğiyle hayata geçirildi. Etkinliğe Aliağa başta olmak üzere çevre illerden gelen yaklaşık 200 amatör balıkçı katıldı.

Yarışmacılar, kura ile belirlenen alanlarda veya serbest bölgelerde gece boyunca avlanarak dereceye girebilmek için mücadele etti.

“Yakala–bırak” yapanlara ekstra puan

Festivalde çevre bilinci ön planda tutuldu. Yarışmacılar tarafından tutulan balıklar, gramajlarına göre puanlanırken, yakaladıkları balığı yeniden denize bırakan katılımcılara ekstra puan verildi. Bu uygulama, sürdürülebilir balıkçılık anlayışının yaygınlaştırılması açısından dikkat çekti.

Başkan Acar: “600 yapay resif yerleştirdik”

Festivalin açılışında konuşan Serkan Acar, ilçede deniz ekosistemini güçlendirmeye yönelik önemli bir projeyi tamamladıklarını açıkladı. Acar, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında körfeze 600 yapay resif yerleştirildiğini belirtti.

Acar, bu adımın kısa ve orta vadede balık popülasyonunu artıracağını ifade ederek, festivalin temel amacının doğa ve deniz bilinci oluşturmak olduğunu vurguladı.

İlk oltayı başkan attı, heyecan gece boyunca sürdü

Festival, Serkan Acar’ın ilk oltayı atmasıyla resmen başladı. Gece boyunca süren etkinlikte yarışmacılara yemek, çorba ve kahvaltı ikram edildi. Katılımcılar hem rekabetin hem de doğayla iç içe olmanın keyfini yaşadı.

Dereceye girenler ödüllerini aldı

Sabaha kadar süren yarışmanın ardından düzenlenen törende dereceye giren isimler belli oldu. Yarışmada Atakan Kabak birinci, Hasan Karaçay ikinci, Hüseyin Kuran üçüncü olurken, Fatih Özdemir teselli ödülünün sahibi oldu.

Ödüller ve kupalar, Mesut Öztürk tarafından takdim edilirken, organizasyona katkı sunan hakem ve sponsorlara da teşekkür plaketleri verildi.