Son Mühür / Erkan Doğan - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bazı cerrahi kliniklerde ‘Bıçak parası’ alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Son Mühür’e konuşan bir sendika yetkilisi üç klinikte ameliyat olan hasta yakınlarının bu tür iddiaları gündeme taşıdığını söyledi.

Ameliyata almadılar iddiası!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bazı ana bilim dallarında ameliyat öncesi bıçak parası istendiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yakınları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin farklı bölümlerinde ameliyat edilen hasta yakınları, Son Mühür’e konuştu. Hasta yakınları, hekimlerin aylar sonrasına ameliyat günü verdiklerini ancak kliniğe para ödeyen hastaların ameliyatlarının öne çekildiğini öne sürdü.

İddialar hastane başhekimliği ve Rektörlük tarafından araştırılmalı

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda ameliyatı planlanan bir hastadan 150 bin lira para aldığını anlatan bir hasta yakını, “Ameliyatı yapacak doktor parayı elden almış. Bu resmen bıçak parasıdır. Doktorlar, Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen ücretlerin bildiğim kadarıyla üç katını ödeyerek ‘primli ameliyat’ olabiliyorlar. Bu uygulama Sosyal Güvenlik Kurumu ve hastane başhekimliğinin kabul ettiği sistem yasalara aykırı değil” dedi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde örgütlü bir sendikanın yetkilisi ise yaptığı açıklamada, hastanedeki Kulak Burun Boğaz, Ortopedi ve Travmatoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Servislerinde ‘Bıçak parası’ alındığına dair iddiaların gündeme geldiğini, bu iddiaların hastane yönetimi ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından araştırılması gerektiğini ifade etti.