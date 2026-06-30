Son Mühür/ Emine Kulak- Geçtiğimiz hafta Perşembe günü hakkındaki suçlamalar kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak bugün sabah saatlerinde Aliağa Şakran Cezaevi’ne sevk edildi.

Şeker, Kalp gibi önemli kronik hastalıkları bulunan İsmail Yetişkin’in, aynı zamanda böbrek yetmezliği nedeniyle haftada 3 gün diyaliz aldığı biliniyordu. Yaklaşık 4 yıldır evde diyaliz tedavisi gören Yetişkin’in, özel hemşiresi gözetiminde seans başına 8 saat süren hassas bir tedavi uygulandığı ve potasyum ile fosfor gibi hayati değerlerinin sürekli kontrol altında tutulduğunu ifade etmişti.

Yetişkin’in sağlık durumu eksiksiz bildirildi

Cezaevi koşullarında bu kritik sağlık sürecinin nasıl yönetileceği ise endişe konusu oldu. Yetişkin’in sağlık ekibinden edinilen bilgilere göre, Başkan Yetişkin’in detaylı sağlık geçmişi, raporları ve mevcut durumu cezaevi kliniğine eksiksiz bildirildi. Ayrıca kullanması zorunlu olan ilaçları da cezaevi yetkililerine teslim edildiği ifade edildi. Ancak Yetişkin’in sağlık ekibinin ifade ettiğine göre, kliniğin, yüksek hayati risk taşıyan bu ev diyalizi ve tedavisi işleyişinin cezaevi şartlarında nasıl sürdürüleceğine dair henüz resmi bir bilgilendirme yapmadığı belirtildi.

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