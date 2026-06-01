TFF 2. Lig'de geçtiğimiz dönem istediği noktada bitiremeyen Aliağa FK, vakit kaybetmeden önümüzdeki yılın planlamasına başladı. İzmir temsilcisi, 1. Lig hedefine ulaşmak için kadroda köklü bir değişim yapma kararı aldı.

Sarı-siyahlılar, yeni sezon yapılanması dahilinde Kubilay Anteplioğlu, Malik Karaahmet, Mustafa Saymak, Koray Kılınç ve Erhan Kartal gibi isimlerle yollarını ayırarak bütçede ve kadro yapısında değişikliğe gitti. Gözler

Kulüp idaresi, Çorum FK’nın kadrosuna odaklandı

Kulüp idaresi, yeni sezonda çok daha iddialı ve tecrübeli bir kadro kurmak adına Süper Lig yolcusu Çorum FK’nın oyuncu kadrosuna odaklandı.

İzmir ekibi, Çorum temsilcisinin savunma ve kale hattında görev yapan üç önemli isme yöneldi. Özellikle takımın savunma kurgusunu güçlendirmek isteyen teknik ekibin, bu konuda oldukça ısrarcı olduğu konuşuluyor.

Görüşmelerde son durum ne?

Aliağa FK’nın transfer listesinin başında, sözleşmeleri 30 Haziran itibarıyla bitecek olan kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve sol bek Erkan Kaş bulunuyor.

Yönetim, bu iki oyuncuyu bonservis sorunu olmadan kadroya dahil etmek için görüşmelerini devam ettiriyor.

Bununla birlikte, Çorum FK ile iki sezon daha sözleşmesi süren sağ bek Üzeyir Ergün için de temaslar kurulmuş durumda.