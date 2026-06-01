Son Mühür - Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan hukuk profesörü Ersan Şen, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 14. maddesine işaret etti. Şen, büyük kongre delegelerinin en az beşte birinin yazılı başvuruda bulunması halinde olağanüstü kurultay sürecinin başlatılabileceğini belirterek, “Delegelerin en az beşte birinin yazılı istemi ile olağanüstü kongreye gidilebilir. Partinin mevcut yönetimi bunu engelleyemez” dedi.

Ersan Şen, mahkemenin verdiği tedbir kararına ilişkin değerlendirmesinde de açıklama talebinde bulunulabileceğini ancak bunun yeni bir karar anlamına gelmeyeceğini ifade etti. Şen, “Mahkemeden açıklama istenebilir ancak açıklama yoluyla karar değiştirilemez. Çünkü mahkeme dosyadan el çekti” şeklinde konuştu.

Ersan Şen, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen hükümsüzlük kararının yalnızca kurultay sürecini değil, kurultaya kadar uzanan dönemi de etkileyebileceğine yönelik değerlendirmelerin gündeme geldiğini söyledi. İstanbul İl Kongresi hakkında alınan eskiye dönüş kararının tartışmaları daha da artırdığını belirten Şen, buna karşın delegelerin yetki ve haklarının sürdüğünü savunan görüşlerin de bulunduğunu ifade etti. Şen, konunun Siyasi Partiler Kanunu’ndaki farklı maddeler nedeniyle oldukça karmaşık bir hukuki zemine sahip olduğunu dile getirdi.

''YSK ve ilçeler...''

Ersan Şen, siyasi partilerin seçim süreçlerinde yetkinin büyük ölçüde ilçe seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu’nda bulunduğunu ifade etti. Olası bir seçimli olağanüstü kurultay sürecinde nihai kararın seçim kurulları tarafından verilebileceğini belirten Şen, yaşanacak yeni anlaşmazlıkların yeniden asliye hukuk mahkemelerine taşınmasının da gündeme gelebileceğini söyledi.

''Umarım kısa sürede çözüme kavuşur...''

Ersan Şen, açıklamasının sonunda sürecin daha fazla uzamadan çözüme kavuşması gerektiğini belirterek, “Umarız bu süreç hukuk ve demokrasi kurallarına uygun şekilde kısa sürede çözüme kavuşur” şeklinde konuştu. CHP'de mahkeme kararlarının ardından başlayan kurultay ve yönetim tartışmaları devam ederken, parti içindeki hukuki ve siyasi gerilimin de büyüdüğü değerlendiriliyor.