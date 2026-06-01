Son Mühür- CHP'de yaşanan kaosun çözümü için olağanüstü kurultayı adres olarak gösteren kurultay delegeleri imza süreci için harekete geçti.

Kılıçdaroğlu kanadının tedbir kararı varken kurultay toplanamaz iddiasına tepki gösteren Özgür Özel, çok sayıda önemli hukukçunun tedbir kararının olağanüstü kurultaya engel olmadığı yönündeki görüşüne atıfta bulunarak, 550'nin üzerinde delegenin imzasıyla kurultayın Anayasa gereği toplanacağını savundu.

CHP İzmir'in 56 kurultay delegesinden biri olan eski PM üyesi Hüseyin Saygılı, Kılıçdaroğlu-Özel destekçileri arasındaki olağanüstü kurultay polemiğinde imza sürecine destek olmayacağını duyurdu.



Son kurultaylarda Özel'i desteklemiştim...



''Bir kurultay delegesi olarak 38. Olağan Kurultay’da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdim. Sonrasında yapılan iki olağanüstü kurultayda ve 39. Olağan Kurultay sürecinde ise Sayın Özgür Özel’i destekledim. Hatta olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için noterden imza vererek bu sürece katkı sundum'' diyen Hüseyin Saygılı,

''Bugün geldiğimiz noktada görüyorum ki yapılan kurultaylar sorunun çözümüne beklenen katkıyı sağlayamamıştır.

Parti yöneticilerimizin önemli bir bölümü, yaşanan krizin temel nedenlerini anlamak ve gidermek yerine, şekli prosedürlerle meselenin çözülebileceğine inanmıştır. Oysa siyasi ve örgütsel sorunlar yalnızca hukuki veya teknik yöntemlerle değil, güven, diyalog, samimiyet ve öz eleştiriyle aşılabilir.



Tek başına çözüm olmaz...



Şimdi yeniden kurultay çağrıları yapılmakta ve imza toplanmaktadır. Ancak geçmiş deneyimler göstermiştir ki peş peşe yapılan kurultaylar partimizi birleştirmek yerine zaman zaman daha da ayrıştırmış, enerjimizi iç tartışmalara yönlendirmiştir.

Bu nedenle yeni bir kurultayın tek başına çözüm olacağı kanaatini taşımıyorum ve bu amaçla yürütülen imza kampanyasına destek vermeyeceğim'' mesajı verdi.



CHP çatısı altında devam...



Saygılı açıklamasında,

''Olası bir ayrışma ya da bölünme durumunda da tavrım nettir. Mücadelemi Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürmeye devam edeceğim. Ayrışmanın, bölünmenin ve partimizi zayıflatacak girişimlerin tarafı olmayacağım. Yanlış gördüğüm her tutum ve uygulamaya karşı demokratik mücadelemi partimin içinde vermeyi sürdüreceğim'' vurgusunda bulundu.

