“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İş Birliğinin Artırılması” toplantısı, Aliapark’ta geniş katılımla düzenlendi. Programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yanı sıra Aliağa Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Serap Cerrahoğlu, ilçe belediyelerinin kadın danışma merkezi temsilcileri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.

Toplantı kapsamında Aliağa Belediyesi Aile Danışma Merkezi Sorumlusu Uzman Psikolog Berfin Ruken Taşkın ve Aile Danışmanı Beyza Başkaya tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumlarda bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık çalışmaları ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Bağımlılıkla mücadele vurgusu

Sosyal Hizmet Uzmanı Sevtap Kardelen Atıcı, Aliağa Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Medine Özkol Fırat ise kolluk kuvvetlerinin yerelde kadına yönelik şiddet olaylarına müdahale süreçlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Uzman Psikolog Berfin Ruken Taşkın, bağımlılığın günümüzde önemli toplumsal sorunlardan biri haline geldiğini belirterek, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların bilinçlendirilmesi ve destek hizmetlerine ulaşmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Taşkın, yoğun katılımın olduğu toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Sosyal belediyecilik için yeni girişimler

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sosyal belediyecilik anlayışını öncelikli çalışma alanları arasında gördüklerini belirtti. Özel eğitim gereksinimi duyan çocuklara yönelik projelerin başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu ifade eden Acar, hippoterapi başta olmak üzere rehabilitasyon hizmetlerinin Aliapark’ta kapsamlı şekilde sunulduğunu söyledi. Başkan Acar, “Çocuklarımızın geçmişteki durumlarıyla bugün ulaştıkları seviye arasında ciddi bir gelişim var. Tesisimiz önemli bir ihtiyacı karşılıyor” ifadelerini kullandı.

Madrid Belediyesi’ne gerçekleştirdikleri ziyarete de değinen Başkan Acar, sosyal belediyecilik uygulamalarını yerinde inceleme imkanı bulduklarını aktardı. Özellikle “İstenmeyen Yalnızlık Önleme Programı”ndan etkilendiklerini kaydeden Acar, Aliağa’da da yaşlı bireylerin kendi yaşam alanlarında desteklenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.