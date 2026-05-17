Basketbol Gençler Ligi finali heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. Anadolu Efes ile Aliağa Petkimspor kozlarını paylaştı. Mücadele büyük heyecana sahne olurken, rakibini 65-55 mağlup eden Anadolu Efes, sezonu namağlup tamamlayarak şampiyonluk kupasına uzanan taraf oldu.

Yiğit Pınar finalin yıldızlarından!

Anadolu Efes’te hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan isim Yiğit Pınar olurken, ortaya koyduğu performansla galibiyetin başrollerinden biri haline geldi. Genç oyuncu mücadeleyi 16 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle tamamlayarak takımının en skorer ismi oldu.

Aliağa Petkimspor'dan direnç!

İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, güçlü rakibi karşısında mücadeleyi bir an olsun bırakmadı. Özellikle Ahmet Kerim Andıç’ın performansı takımda dikkat çekti.

Ahmet Kerim Andıç, karşılaşmayı 17 sayı ve 10 ribaundla tamamladı. Maçın en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti.