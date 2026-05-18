19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 'nın yaklaşmasıyla birlikte İzmir'i gençlik ateşi sardı. İzmir Valisi Süleyman Elban bu anlamlı gün için yayımladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli mücadelenin başladığı ve tarihin seyrini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Vali Elban mesajında 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin eşsiz iradesinin simgesi olduğunu vurgulayarak, "Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet yolunda ortaya koyduğu eşsiz iradenin simgesi olan 19 Mayıs 1919'un 107. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşku ile kutluyoruz. 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli mücadelenin başladığı ve tarihin seyrini değiştiren bir dönüm noktasıdır.

Bu bağımsızlık ateşi, kısa sürede tüm yurda yayılmış; Amasya'dan Erzurum'a, Sivas'tan Ankara'ya uzanan milli mücadele, millet iradesiyle birleşerek esarete karşı topyekün bir direnişe dönüşmüştür. Bu büyük uyanış, yalnızca bir kurtuluş mücadelesi değil; aynı zamanda bir milletin kendi kaderini yeniden tayin etme kararlılığının ve bağımsızlık iradesinin güçlü bir ifadesi olmuştur.

Atatürk, bu kutlu mücadelede en büyük gücünü milletten almış, geleceği ise gençliğe emanet etmiştir. Gençleri, ülkenin yarınlarını şekillendirecek en önemli güç olarak görmüş; onları milli bilinçle, çağın gerekleriyle ve sorumluluk duygusuyla donanmış bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemiştir" ifadelerine bulundu.

107 yıl önce yanan bağımsızlık ateşinin bugünün gençlerinde de inanç ve kararlığının tam gaz devam ettiğini belirten Vali Elban sözlerine şöyle devam etti:

"Gençlerimiz, sadece geçmişin emanetini koruyan değil; aynı zamanda ülkenin geleceğini inşa eden en güçlü iradedir. Bilimden sanata, teknolojiden spora her alanda gösterilecek başarılar, Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olma yolculuğunu ileri taşıyacaktır. 19 Mayıs, bir başlangıcın yıldönümünün ötesinde her neslin omuzlarında taşıması gereken büyük bir sorumluluğun da simgesidir.

Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkan gençlerimiz ise, bu sorumluluk bilinci ve milli değerlere bağlılıkla Türkiye'nin yarınlarının en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarını rahmet, minnet ve saygı ile anıyor; İzmirli hemşehrilerim ve Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."