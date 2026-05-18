Son Mühür/Selda Meşe- Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Merve Nisa Mızrak, Erzurum’da devam eden Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi olarak, 55 kilo Yıldız Bayanlar kategorisinde rakiplerini geride bıraktı.



2026 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında İzmir’de gerçekleştirilen seçme müsabakalarında şampiyon olan başarılı sporcu, ardından Uşak’ta düzenlenen Türkiye yarı final müsabakalarını da zirvede tamamlayarak Erzurum’daki finallere katılma hakkı elde etmişti.Gösterdiği performansla önemli bir başarıya imza atan Türkiye ikincisi olan sporcu, hem Aliağa'nın hem de okulunun gururu oldu.

Hedef Avrupa Şampiyonası



Yoğun tempoda hazırlıklarını sürdüren sporcular, şimdi de gözlerini Haziran ayında Bosna Hersek’te düzenlenecek Kulüpler Avrupa Taekwondo Şampiyonası ile milli takım seçme müsabakalarına çevirdi.

"Çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz"



Elde edilen başarıyla ilgili açıklamada bulunan Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü ve Milli Takım Antrenörü Ziya Cönge, “Başarısından dolayı sporcumuz Merve’yi gönülden kutluyorum. Mart ayında düzenlenen Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda ortaya koyduğu başarılı performansın ardından milli takım seçmelerine davet edilmişti. Şimdi ise önümüzdeki milli takım seçme müsabakaları için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sporcumuzun gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Genç sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmesi adına çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Sporcularımıza her zaman destek veren Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’a teşekkür ediyorum.” dedi.