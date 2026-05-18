Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) tarafından gerçekleştirilen yıl sonu etkinlikleri, öğrencilerin sahne performanslarıyla güzel anları beraberinde getirdi. Müzik dinletileri ve doğaçlama tiyatro gösterisi, izleyicilerin yoğun alkışını aldı.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen etkinliklerde toplam 242 öğrenci sahnede boy gösterdi.

Öğrenciler yeteneklerini gösterdi!

2025-2026 eğitim döneminde ASEV’de enstrüman eğitimi alan öğrenciler tarafından düzenlenen dinletiler, etkinlik haftasının ilk bölümü olarak dikkat çekti. Piyano, yan flüt, gitar, klarnet, keman ve bağlama branşlarında eğitim alan kursiyerler, sahne performanslarıyla alkış aldı.

Haftanın finali doğaçlama tiyatro!

Yıl sonu etkinliklerinin kapanışı ise Aliağa Belediyesi Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnede gösterilen “Yarış-ma Doğaçla” adlı oyun oldu. Oyunun yönetmenliğini Aliağa Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Yönetmeni Evrim Yaşar yaptı.

Çocuk oyuncuların performansları dikkat çekti!

Aliağa Belediyesi Çocuk Tiyatrosu kurslarında eğitim alan öğrencilerin boy gösterdiği oyunda; grup içi iletişim, üretkenlik, farkındalık ve pratik düşünme becerileri ön plan çıktı.

Gösterime Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk’ün dışında çok sayıda veli ve davetli katılım gösterdi.