Ülker Basketbol Gençler Ligi erkekler finalinde Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor’u 65-55 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Dörtlü Final’de yarı finalde Bahçeşehir Koleji’ni geçen Anadolu Efes ile Karşıyaka’yı eleyen Aliağa Petkimspor, kupayı kazanmak için karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadelenin ilk periyodunu Aliağa Petkimspor 16-15 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan Anadolu Efes, devre arasına 33-29 üstün girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren lacivert-beyazlı ekip, üçüncü periyodunu 52-40 önde geçtiği karşılaşmayı 65-55 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Başantrenörlüğünü eski milli basketbolcu Cenk Akyol’un yaptığı Anadolu Efes, bu sonuçla Basketbol Gençler Ligi’nde 4’üncü kez şampiyonluk yaşadı. Lacivert-beyazlı ekip daha önce 2018, 2023 ve 2024 yıllarında da kupayı müzesine götürmüştü.

Osman Aşkın Bak da oradaydı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gençler Ligi erkekler final karşılaşmasını tribünden takip etti. Bakan Bak mücadeleyi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve federasyon yöneticileriyle birlikte izledi. Karşılaşmayı ayrıca milli basketbolcu Alperen Şengün, Safiport Erokspor Başantrenörü Ufuk Sarıca, Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene ile Türk basketbolunun önemli isimlerinden Aydın Örs de salonda takip etti.

Anadolu Efes kupasını aldı

Basketbol Gençler Ligi erkeklerde şampiyon olan Anadolu Efes, düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Final maçının ardından gerçekleştirilen seremonide ilk olarak Aliağa Petkimspor’a ikincilik ödülleri takdim edildi. Anadolu Efesli oyuncuların madalyalarını almasının ardından Bakan Bak, şampiyonluk kupasını takım kaptanı Mert Kocagözoğlu’na verdi. Kupanın havaya kaldırılmasıyla birlikte oyuncular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

Anadolu Efes Başantrenörü Cenk Akyol, altyapısından yetiştiği kulüpte farklı bir görevde yeniden kupa kazanmanın kendisi adına ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Kazandıkları şampiyonluktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"Yetiştiğim ve şampiyonluklar yaşadığımın kulüpte başka bir görevde bir kupa daha getirmek ayrı bir mutluluk. Desteğini hiç eksik etmeyen ekip arkadaşlarım, yöneticilerim ve oyuncu grubu hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı. Herkesin çok emeği var. Teşekkür ediyorum. Namağlup şampiyon olmak gurur verici."

Ödülü Şengün verdi

Dörtlü Final’in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen ve ödülünü Alperen Şengün’den alan Darius Karutasu, takım olarak ortaya koydukları mücadele sayesinde şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi.