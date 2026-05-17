Son Mühür/ Selda Meşe- Aliağa’da otizmli çocukların sesini daha gür duyurmak için kurulan Otizmli Çocuklar Gelişim ve Dayanışma Derneği, kapılarını resmen açtı.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen ilk konferans, sadece bir tanışma toplantısı olmaktan çıktı; ailelerin, eğitimcilerin ve yerel yönetimin ortak bir mücadele kararlılığına dönüştü. Salonda otizmli bireylerin spor, eğitim ve sosyal hayatta hak ettikleri yeri alması gerektiği fikri öne çıktı. Tam bir dayanışma havası hakimdi.

"O çocuklar benim de çocuklarım"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilçenin özel eğitim altyapısına güvendiğini belirtti. Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi gibi projelerle çocukların gelişimine destek verdiklerini hatırlatan Acar, ailelere yalnız olmadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Siz değerli ailelerimiz çocuklarınız için her şeyinizi ortaya koyuyorsunuz ama şunu bilmenizi isterim ki o çocuklar benim de çocuklarım. Biz büyük bir aileyiz ve her zaman birlikteyiz. Derneğimiz, belediyemiz, ailelerimiz ve eğitimcilerimizle çocuklarımız için omuz omuza çalışacağız."

Yüzleri kapanan kapılardan madalyalara

Derneğin Kurucu Başkanı Sonay Vural, aynı zamanda Aliağa Belediyesi Özel Eğitim Sporcusu Kaan Vural’ın annesi. Yaşadıkları zorlu yolculuğu anlattı.. Karşılaştıkları engelleri ve verdikleri mücadeleyi açıkça paylaştı.

Vural, "Pek çok yere gittik, birçok kapı yüzümüze kapandı ama o kapıları açan güzel yürekli insanlar da vardı" diyerek yaşadıklarını özetledi. Bu mücadelenin meyvelerini de almaya başlamışlar. Oğlu Kaan, yüzmede Ege Birinciliği elde ederek milli sporcu olma yolunda ilerliyor. Bir diğer başarı haberi ise masa tenisinden geldi. Özel Eğitim Öğretmeni Mazlum Yılmaz’ın öğrencisi Eren Yüzbaşıoğlu, Konya’da düzenlenen okul sporları müsabakalarında masa tenisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Kurs ortamında atılan küçük bir adım, bugün ulusal düzeyde bir başarı hikayesine dönüştü.

Özel eğitim öğretmenleri Şeyma Çelikkaya ve Abdurrahman Altunkaynak, derneğin temel çıkış noktasını net bir şekilde ortaya koydu. Amaç, hiçbir ailenin çaresizlik içinde yalnız hissetmemesi.

Çocukların sadece dört duvar arasında, terapi odalarında kalmasını istemiyorlar. Onların topluma karışmaya ihtiyacı var. Eğitimciler, bu yükün sadece ailelerin omzuna yüklenemeyecek kadar büyük olduğunu, yerel yönetimlerin ve toplumun bu sorumluluğu paylaşması gerektiğini hatırlattı. Aliağa’da kurulan bu yeni dernek, tam da bu iş birliğini sağlamak için köprü görevi görecek.

